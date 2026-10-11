Lluvias provocaron colapso del puente Burgua impidiendo el paso entre Táchira y Apure

El Ministerio para el Transporte confirmó el colapso del puente de Burgua, ubicado en la zona límite entre los estados Táchira y Apure. Por ello, anunció el cierre del paso entre ambas entidades mientras se hacen las reparaciones correspondientes.

El colapso del puente ocurrió luego de que las fuertes precipitaciones ocurridas en la región andina afectaron las bases del puente.

Debido a esta situación, las autoridades cerraron el tránsito por esta arteria vial mientras atienden la contingencia.

“Se les informa a los conductores que, debido a las fuertes precipitaciones en la región andina, se produjo el colapso del puente Burgua, ubicado en la Local 1, al límite de los estados Táchira y Apure, por lo que se restringe el tránsito en la estructura”, dice un comunicado difundido por el despacho en sus redes sociales, este sábado 10 de octubre.

En el mismo invita a los ciudadanos a permanecer atentos a la información respecto a las reparaciones de la estructura.

“Los invitamos a permanecer atentos a nuestras redes sociales, donde estaremos informando sobre las labores que se realizarán para recuperar esta importante estructura y así restaurar la movilidad entre ambas entidades”, agregó el organismo en el texto.

​El plan contempla la ejecución de trabajos integrales orientados a rehabilitar totalmente las bases afectadas.

Se informó que esta medida es indispensable para reabrir el paso de viajeros y transporte pesado.

La finalidad es asegurar una movilidad protegida que garantice el comercio entre estos estados fronterizos.