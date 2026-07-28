Lluvias mantienen en alerta al país: Onda tropical 31 avanza fortalecida por ‘vientos de altura’

La onda tropical 31 continúa este martes su paso sobre el territorio nacional, generando lluvias de distinta intensidad en varios estados, mientras permanece la conmoción por los terremotos del pasado 24 de junio.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en sus redes sociales sobre la llegada de la onda tropical 31. Tras ingresar al territorio en la tarde del lunes, este 28 de julio avanzó sobre el oriente del país.

«La onda tropical 31 avanza sobre Venezuela, interactuando con la zona de convergencia intertropical, que se ve fortalecida por la divergencia de los vientos de altura. Esto da lugar a áreas nubladas con precipitaciones», explicó el Inameh.

Ante este fenómeno, se esperan lluvias en los estados Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Apure y Barinas. En otras ondas tropicales, han ocurrido tormentas eléctricas.

LLUVIAS PARA ESTE 28JUL

Por otra parte, el Inameh confirmó que se darán lluvias en algunos estados entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche de este martes. Igualmente, aclaró que habrá «nubosidad parcial y cielos despejados en gran parte del país»

«Se observa nubosidad que podría generar precipitaciones, algunas con descargas eléctricas en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Maturín, Sucre, Anzoátegui, Apure y Barinas», apuntó.

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El presidente del Inameh, Reidy Zambrano Méndez, detalló que este año se formarán entre 51 y 57 de estos fenómenos. «Estamos estimando que a nuestro país lleguen entre 41 y 46 ondas», explicó hace unas semanas.