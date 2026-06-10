Lluvias, actividad eléctrica y nubosidad: paso de la onda tropical 11 afectará varias zonas del país

La onda tropical 11 ingresó este miércoles a Venezuela por el oriente del país y se espera que genere lluvias, actividad eléctrica y nubosidad. Según estimaciones oficiales, el fenómeno afectaría a buena parte del territorio nacional.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en sus redes sociales sobre el avance de la onda tropical. Para las 6 de la tarde, el fenómeno se encuentra sobre el oriente del país.

«Se observan algunas zonas nubladas asociaciones a precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica en Guayana Esequiba, Amazonas sur de Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Anzoátegui», indicó el Inameh.

Más allá del paso de la onda tropical, Inameh señaló que las lluvias también se verán asociadas a la «actividad de la zona de convergencia intertropical». En la imagen satelital se aprecia importante nubosidad en el sur y este del país.

Se espera que la onda tropical continúe su recorrido hacia el occidente del país. Mientras avanza su paso, podría generar lluvias y actividad eléctrica, de acuerdo a las autoridades.

LLUVIAS ESTE 10JUN

Por otra parte, el Inameh publicó el pronóstico meteorológico para la noche de este miércoles. «Se estima formación de mantos nubosos generadores de precipitaciones variables», explicó el organismo.

Las lluvias se darían en zonas como Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Guárico, los Andes y Zulia. A esto se sumarán lloviznas dispersas en la Región Central y los Llanos occidentales.

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El presidente del Inameh, Reidy Zambrano Méndez, detalló que este año se formarán entre 51 y 57 de estos fenómenos. «Estamos estimando que a nuestro país lleguen entre 41 y 46 ondas para este año», explicó hace unas semanas.