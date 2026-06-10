Corte Interamericana de DDHH ordenó el cierre de El Helicoide y responsabilizó al Estado venezolano por el caso de Jorge Rojas Riera

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó este miércoles, 10 de junio, el cierre de El Helicoide, utilizado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) como centro penitenciario en Caracas y señalado por diferentes ONG como «centro de tortura», al emitir un fallo por el caso de la detención en ese lugar de un estudiante y condenar por ello al Estado venezolano.

«La Corte estima pertinente ordenar al Estado que disponga, en un plazo de 18 meses a partir de la notificación de la presente sentencia, el cierre del centro de detención ‘El Helicoide’», indicó la CorteIDH.

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La Corte argumentó que constató que varias instituciones y organismos internacionales que monitorean la situación de los derechos humanos en Venezuela determinaron que las personas privadas de libertad en El Helicoide fueron sometidas «torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes».

Asimismo, la Corte IDH declaró responsable al Estado venezolano por «la detención ilegal, la tortura y la persecución política sufridas por Jorge Rojas Riera» durante una protesta en Caracas en el 2003.

Según determinó el tribunal, Rojas Riera participaba en labores de apoyo logístico a una manifestación en la Plaza Francia de Altamira cuando terminó detenido por agentes de la entonces Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). Los mismos actuaron vestidos de civil, sin identificarse y portando armas.

La Corte concluyó que el operativo impidió al manifestante continuar ejerciendo su derecho a la protesta pacífica. También que la detención se produjo sin fundamento legal suficiente.

Además, se señaló que nunca fue informado adecuadamente sobre las razones de su arresto. Y, que posteriormente, permaneció en prisión preventiva durante más de tres meses sin una justificación compatible con los estándares internacionales.

COMUNICADO | 📄 En la Sentencia del caso Rojas Riera y otra Vs. Venezuela, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente a la República Bolivariana de Venezuela, por restringir la participación del señor Jorge Rojas Riera en… pic.twitter.com/HW0HvBABEe — Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) June 10, 2026

SOMETIDO A «GOLPES Y AMENAZAS DE VIOLENCIA SEXUAL»

Uno, de los puntos más duros de la condena, está relacionado con las condiciones que enfrentó el manifestante durante su reclusión en El Helicoide.

El tribunal concluyó que Rojas Riera fue «sometido a golpes, amenazas de violencia sexual, simulacros de ejecución y otros actos que constituyeron tortura»

También se estableció que las autoridades venezolanas incumplieron su obligación de investigar y sancionar esos hechos.

Por tanto, la Corte IDH fue más allá de las reparaciones individuales y ordenó el cierre permanente de El Helicoide. Esto, al considerar que su funcionamiento resulta incompatible con las garantías establecidas en la Convención Americana.