El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) publicó este sábado su pronóstico climatológico para este fin de semana, en el que resaltó que habrá lluvias en gran parte del país tanto para este 21 como para el 22 de noviembre.

En su reporte puntual para este día, proyecta un clima con condiciones cambiantes a lo largo del territorio nacional. Gran parte del país amanece con nubes dispersas y tramos claros durante la madrugada y la mañana.

Aun así, las primeras horas dejarán lluvias de distinta intensidad en Delta Amacuro, el oriente de Sucre, el sur de Bolívar, Amazonas, Táchira, Mérida y sectores del lago de Maracaibo y Zulia. Más tarde y hacia la noche, crecerán las nubes y caerán precipitaciones en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas, los Andes y Zulia.

Sobre la Gran Caracas —que reúne a Miranda, Distrito Capital y La Guaira— dominan los cielos medio nublados y algunos espacios abiertos gran parte del día. Cabe esperar lloviznas aisladas en zonas de montaña, en especial cuando caiga la tarde. Además, destacó que el viento correrá del noreste entre 10 y 20 km/h.

En la región central, los termómetros marcarán 35 °C de máxima y 20 °C de mínima tanto en Caracas como en La Guaira. Mientras tanto, se esperan temperaturas de entre 30 °C y 18 °C en Los Teques, 35 °C y 21 °C en Maracay, y 34 °C con 22 °C en Valencia.

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PRONÓSTICO DEL INAMEH PARA EL DOMINGO

Para el día domingo, el Inameh precisó que se esperan mayores acumulados de lluvia en la región sur, el nororiente, los Andes y Zulia, mientras que en la región central las precipitaciones serán de menor intensidad.

De acuerdo con la situación sinóptica, estas condiciones están asociadas a la «Zona de Convergencia Intertropical al sur del país, al aporte de humedad de los vientos alisios sobre la franja costera y a la vaguada monzónica en el extremo occidental».

«El calentamiento diurno refuerza estos factores», concluyó.