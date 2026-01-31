Llegó nuevo vuelo de repatriación desde EEUU con más de 300 venezolanos a bordo

Un nuevo vuelo de repatriación arribó el viernes a Venezuela desde Arizona, EEUU, con un total de 309 ciudadanos, informó el Ministerio de Interior, Justicia y Paz.

De acuerdo con una nota de prensa, este viaje formó parte de la «Gran Misión Vuelta a la Patria».

«Este esfuerzo es gracias al Gobierno, en coordinación con el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabelllo, quien asegura que cada ciudadano llegue sano y salvo», dijo la información oficial.

Al ingresar el vuelo al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, los órganos de seguridad ciudadana recibieron a los venezolanos. Asimismo, les aplicaron «los protocolos de seguridad correspondientes, en conjunto con las diferentes instituciones del Estado venezolano».

La cartera no detalló si había niños a bordo de este nuevo vuelo de repatriación.

LEVANTAN RESTRICCIONES AL ESPACIO AÉREO VENEZOLANO

La llegada de este vuelo se da pocas horas después de que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos levantara las restricciones impuestas sobre el espacio aéreo de Venezuela y varias zonas del Caribe, reabriendo rutas clave que habían permanecido limitadas tras las operaciones militares estadounidenses en territorio venezolano.

«La FAA ha eliminado cuatro NOTAM en la región del Caribe, incluido uno relacionado con Venezuela, así como avisos que afectan el espacio aéreo sobre Curazao, San Juan (Puerto Rico) y las regiones de información de vuelo de Piarco», reza un comunicado del Departamento de Transporte de los Estados Unidos.

«Estos NOTAM se emitieron como medidas de precaución y ya no son necesarios. La seguridad sigue siendo nuestra principal prioridad y esperamos facilitar el regreso de los viajes regulares entre Estados Unidos y Venezuela», se agrega en la nota.

La reactivación de las rutas aéreas marcaría el primer restablecimiento de conexiones comerciales entre ambos países desde 2019. Esto, cuando American Airlines suspendió sus operaciones tras la ruptura de relaciones diplomáticas.