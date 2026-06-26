Llegó la primera carga aérea de equipamiento de EEUU para apoyar a equipos de búsqueda y rescate en el país

La embajada de Estados Unidos en Caracas anunció este viernes que llegó la primera carga aérea de equipamiento para apoyar a equipos de búsqueda y rescate en Venezuela.

«La primera carga aérea de equipamiento ha llegado para apoyar a los dos equipos especializados de búsqueda y rescate de los EEUU, que están llegando a Venezuela para integrarse lo antes posible a las operaciones en el terreno», indicó.

Destacó que hay cerca de 80 expertos por equipo entre ellos bomberos, médicos, ingenieros estructurales, así como 12 caninos entrenados para detección en escombros.

«Estos grupos aportan capacidades avanzadas para localizar sobrevivientes y apoyar en emergencias complejas. Su personal y material especializado están siendo posicionados para dirigirse a las zonas más afectadas y comenzar a operar cuando las condiciones lo permitan», dijo.

La primera carga aérea de equipamiento ha llegado para apoyar a los dos equipos especializados de búsqueda y rescate de los EE.UU., que están llegando a Venezuela para integrarse lo antes posible a las operaciones en el terreno. Con cerca de 80 expertos por equipo – bomberos,… pic.twitter.com/ZCaQMcBM6J — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) June 26, 2026

LOS TERROMOTOS EN VENEZUELA

Más temprano Delcy Rodríguez ofreció un nuevo balance con la cifra de fallecidos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio.

Destacó que la cidra de muertos se elevó a 589 y la de los heridos a 2.980.

«Hemos rescatado con vida a decenas de personas y nos causa alegría que puedan dar ese abrazo a sus familias», dijo en un acto transmitido por VTV.

Asimismo, indicó que se han producido 214 réplicas en el país desde los terremotos de 7,2 y 7,5 que ocurrieron el miércoles.