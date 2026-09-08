Llegan buenas noticias para el sector automotor en el país: Se incorporaron nuevas marcas

El sector automotor venezolano vive un gran momento, gracias a la venta de miles de vehículos y la incorporación de decenas de marcas al mercado, según reveló Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa).

Omar Bautista, presidente de la Favenpa, concedió una entrevista a la Radio Nacional de Venezuela (RNV). Desde un principio, sostuvo que el sector automotor vive una tendencia a la recuperación.

En medio de un mayor acceso al financiamiento, Favenpa registró un impulso por la venta sostenida de miles de unidades. El progreso socioeconómico del país también facilitó la incorporación de unas 40 nuevas marcas de vehículos.

Desde Favenpa insisten en conseguir mejores condiciones que permitan mantener e impulsar la tendencia positiva del sector. Para ello, han formado parte de mesas de trabajo con los ministerios de Industrias y Comercio Nacional; Economía y Finanzas y de Comercio Internacional.

OBJETIVOS DEL SECTOR

Bautista celebró que el sector automotor ha presentado una recuperación, pero quieren ir por más. El objetivo es alcanzar los niveles históricos de 100.000 vehículos anuales, mediante el incremento del potencial y capacidad de producción.

Favenpa consideró que el aumento de ventas es una oportunidad estratégica para el sector. En ese sentido, aseguró que se deben potenciar las ensambladoras y la industria nacional de piezas y autopartes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESTO ES LO QUE TARDARÍAN LOS BENEFICIOS SOBRE LOS ACUERDOS PETROLEROS EN LLEGAR AL BOLSILLO DEL VENEZOLANO

A finales de junio, Favenpa llamó a evaluar la producción de piezas y componentes en el país. Aunque celebró el crecimiento del sector, insistió en la necesidad de enfocarse en «un fortalecimiento de la capacidad productiva nacional», lo que marcaría un «verdadero impacto económico» en el país.