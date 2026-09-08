Esto es lo que tardarían los beneficios sobre los acuerdos petroleros en llegar al bolsillo del venezolano

Los acuerdos petroleros entre Venezuela y Estados Unidos genera una alta expectativa tanto en el sector económico como en los mercados internacionales, aunque sus beneficios tangibles para la economía nacional tomarán tiempo en materializarse, advirtió el economista y asesor financiero Aldo Contreras.

Durante una entrevista a Unión Radio, Contreras consideró que el convenio no es un hecho reciente, sino el resultado de un proceso que se ha ido consolidando con el paso de los meses. En ese sentido, sostuvo que el acuerdo probablemente «se ha venido gestando desde el 3 de enero, pero que ahora toma forma».

El economista también señaló que las cifras manejadas sobre la inversión han variado con el tiempo: «Había dicho el presidente Donald Trump que las estatales petroleras iban a invertir cerca de US$ 160.000 millones», indicó al tiempo que dijo que ahora son US$ 100.000 millones la inversión.

El asesor financiero detalló además que las petroleras ya comienzan a proyectar sus niveles de producción a largo plazo, lo que se traduce en cifras concretas para las arcas del Estado.

Al respecto, acotó que las empresas petroleras empiezan a decir la cantidad de barriles que producirán en los próximos 25 años y «los ingresos para la República que pueden superar los US$ 210.000 millones».

Esas proyecciones, agregó, ya tienen eco en los mercados financieros internacionales, donde eso «genera toda una expectativa que impulsa los bonos que ya llegan en 2027 a cerca de 54 centavos de dólar, esperando que el país pueda encontrar ahora una economía mucho más abierta, más dinámica».

EL TIEMPO ESTIMADO

Sin embargo, Contreras fue claro al señalar que la mejora en la macroeconomía no se traducirá de inmediato en el bolsillo de los venezolanos.

Manifestó que desde el punto de vista de la microeconomía venezolana, «tomará tiempo, un tiempo ligado a que la macroeconomía para desarrollarse necesita ters, cuatro y hasta cinco años».

En cuanto al Sistema Eléctrico Nacional, el economista estimó que este podría estabilizarse entre seis y 12 meses, aunque resaltó que persiste la falta de información precisa tanto sobre la deuda como sobre el propio convenio petrolero.

«Así como no se conoce el monto real de la deuda venezolana, no se conoce el acuerdo petrolero en términos reales», sostuvo

Sobre ese punto, destacó que «tenemos una deuda estimada que creíamos que era de US$ 170.000 millones de dólares, pero el 24 de junio tuvimos dos muy malas noticias: una fue el doblete sísmico y la otra, enterarnos al mediodía, según Bloomberg, que la deuda estaba siendo refinanciada y reestructurada por cerca de US$ 240.000 millones».