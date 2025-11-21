Llegan a Venezuela 200 migrantes repatriados desde Estados Unidos, entre ellos cinco niños

El Gobierno de Venezuela informó este viernes de la llegada de 200 venezolanos repatriados en un vuelo procedente de Phoenix, Estados Unidos.

En una publicación en Instagram, el Ministerio de Interior y Justicia indicó que en este vuelo había 163 hombres, 32 mujeres y cinco niños, quienes recibieron asistencia médica y social por parte de las diferentes instituciones del Estado.

Los migrantes fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en el estado La Guaira (norte, cerca de Caracas).

La cartera de Estado recordó que este vuelo forma parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa gubernamental que facilita el retorno voluntario de migrantes.

Además, señaló que hasta la fecha han regresado al país más de 17.000 personas, la mayoría desde Estados Unidos.

El miércoles, un grupo de 167 migrantes retornó a Venezuela en un avión también proveniente del estado de Arizona.

ACUERDO DE DEPORTACIÓN CON EEUU

En octubre, el Ministerio de Interior y Justicia expresó el compromiso del Gobierno con el retorno de migrantes venezolanos provenientes de Estados Unidos, pese a lo que llamó «conflictos geopolíticos» con la Administración del presidente Donald Trump.

En enero pasado, Caracas y Washington, que no tienen relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieron un acuerdo de deportación que se ha mantenido pese a las crecientes tensiones entre ambos Gobiernos a raíz de la presencia militar estadounidense cerca de las aguas venezolanas.

Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, «cerca de 7,9 millones de personas» han salido de Venezuela. La mayoría, afirma la organización, unos 6,7 millones de personas, ha sido acogida por otros países latinoamericanos y caribeños.

AGENCIA EFE