«Llegado el caso de una agresión vamos a luchar»: La advertencia de Jorge Rodríguez a EEUU

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro se defenderá en caso de una agresión por parte de los Estados Unidos.

«Nos hemos defendido y nos seguiremos defendiendo. Nosotros somos gente de paz. Tras iniciativa de Nicolás Maduro se conformó un consejo nacional desde la AN para que todos pudiéramos escucharnos y unirnos en esta cruzada por la paz de Venezuela», dijo durante una mesa de trabajo llevada a cabo este martes.

«Nosotros no pedimos esa agresión, no pedimos que la calumnia asediara a Venezuela. Somos gente de paz, pero tenga la certeza de que llegado el caso de que una agresión ose entrar a territorio sagrado de Venezuela o a nuestro cielo o mares sagrados, tengan la absoluta certeza de que vamos a luchar», advirtió.

En este sentido, indicó que están dispuestos a darlo todo. «No tenemos otra cosa que dar que nuestra propia vida para defender el sagrado territorio de Venezuela, llévense esa certeza».

Asimismo, aseguró que el despliegue de los Estados Unidos en el Caribe no busca combatir el narcotráfico. «En un alarde de hipocresía utilizan unas excusas que el presidente Maduro las ha catalogado como unas narrativas calumniosas y lo es. En un supuesto programa de lucha contra las drogas».

«20% de la flota del ejército más sanguinario en la historia de la humanidad desplegado en el Mar Caribe, cuando en ese mar solamente pasa el 3% de la droga proveniente de los países productores y la inmensa mayoría de esa droga que pasa por el Caribe está destinada al continente europeo», afirmó.

Además, insistió que los Estados Unidos busca una guerra para «robarse el petróleo, el oro, el agua, las piedras preciosas, que le pertenecen al pueblo de Venezuela».

«Ese tema de la lucha contra la droga comporta una inmensa hipocresía», concluyó.