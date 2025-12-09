La respuesta de Yván Gil a la «amenaza» de Trump de «atacar» a Colombia, México y Venezuela

El canciller venezolano Yván Gil, respondió este martes al presidente Donald Trump, quien no descarta nuevas operaciones militares en territorios de la región en su lucha contra el narcotráfico.

«El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha movilizado su flota al Caribe con un fin y hoy en una entrevista el presidente Donald Trump amenazaba con bombardear o atacar territorios en Colombia, México y Venezuela. Es decir, se trata de imponer una dominación y nosotros somos un pueblo rebelde, digno y que lucha, que ya ha vencido imperios con la movilización con pocos recursos, simplemente por el amor a su tierra», expresó.

Durante la instalación de la «Asamblea de los Pueblos por la paz de América», Gil acotó que con el despliegue de EEUU en el mar Caribe «se están violando todos los derechos conocidos a nivel internacional». Por ejemplo, la carta de la ONU y los protocolos de acción en materia aérea. Ante esto, el canciller sostuvo que los venezolanos «no podemos permitirlo».

«Aquí un pueblo que se niega a ser dominado y avanza en paso firme. Nuestra respuesta a la agresión debe ser la ofensiva revolucionaria, la construcción de acciones concretas para darle respuesta no solamente al imperialismo, sino a sus aliados y a sus operadores en nuestro país que son nefastos», dijo.

EL DESPLIEGUE EN EL CARIBE

Gil resaltó que van 25 semanas del «hostigamiento militar» por parte de Estados Unidos. «Quisieron amenazarnos con lanzar bombas sobre Venezuela, después de habernos lanzado las vulgares sanciones secundadas por sus países satélites como son los de la Unión Europea que pretendieron doblegar al pueblo venezolano, pero esa etapa Venezuela la venció y la derrotó y ante ese fracaso recurren a la guerra psicológica militar».

«Pero nosotros somos un país de paz, que construye vida, que protege la dignidad humana, que protege los derechos de los trabajadores y de los pueblos indígenas», comentó.

EL NUEVO DARDO DE TRUMP AL GOBIERNO DE MADURO

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría ampliar las acciones militares que su administración ha emprendido en Latinoamérica contra objetivos que, según afirma, están vinculados al narcotráfico.

En una entrevista con el medio Político, Trump se negó a hablar del envío de tropas estadounidenses a Venezuela como parte de un esfuerzo para sacar a Nicolás Maduro, a quien culpa de exportar drogas y personas peligrosas a Estados Unidos.

«No quiero ni descartar ni aprobar nada. No hablo de eso», dijo Trump sobre el despliegue de tropas terrestres. El mandatario estadounidense ha desplegado una fuerza militar masiva en el Caribe para atacar a presuntos narcotraficantes y presionar al gobierno de Nicolás Maduro.

Algunos líderes de la derecha estadounidense le han advertido a Trump que una invasión terrestre en Venezuela sería una línea roja para los conservadores que votaron por él, en parte, para poner fin a las guerras en el extranjero. No obstante, se mostró cauteloso al abordar el tema. «No quiero hablarles de estrategia militar. Pero sus días están contados».

Finalmente, recordó que consideraría usar la fuerza contra objetivos en otros países donde el tráfico de drogas es muy activo, incluidos México y Colombia.