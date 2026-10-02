Libertad plena para Rory Branker, periodista y editor de La Patilla

Rory Branker, periodista y editor del portal web La Patilla que pasó casi un año tras las rejas, recibió este viernes la libertad plena, informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP).

Branker fue excarcelado en febrero de este año, pero permaneció con medidas cautelares y este viernes tuvo una nueva audiencia. El Tribunal Segundo de Juicio con competencia en terrorismo evaluó el caso y emitió una «sentencia absolutoria».

«Fue convocado para la apertura de juicio este viernes. Desde el mismo inicio de la audiencia, la Fiscalía solicitó al juez la absolutoria. Fue asistido por el abogado y colaborador del SNTP, Yoel García», señaló el Sindicato.

El periodista estaba imputado por los delitos de traición a la patria, financiamiento al terrorismo, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir. Desde un principio, su defensa alegó que no había evidencias en su contra.

Poco después de recibir la sentencia, Branker publicó en su cuenta de X (Twitter) un breve, pero contundente mensaje: «¡Viva Venezuela libre!». Hasta el momento, no ha hecho más pronunciamientos sobre su libertad.

EL CASO DE BRANKER

El periodista fue detenido el 20 de febrero de 2025 en Caracas. «Cuarenta días antes había compartido en X una imagen sobre las recompensas ofrecidas por los Departamentos de Estado y Justicia de Estados Unidos», dijo el SNTP.

Tras pasar 11 meses y 15 días detenido, Branker fue excarcelado el 4 de febrero, pero permaneció con medidas cautelares. Entre ellas destacaban «régimen de presentación periódica y prohibición de salir del país». Con el pronunciamiento del tribunal, concluyeron las restricciones que pesaban en su contra.

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#AHORA | El Tribunal Segundo de Juicio con competencia en terrorismo dictó este #02Oct una sentencia absolutoria en el caso de Rory Branker, editor de @la_patilla. La decisión le devuelve la libertad plena.

Rory fue detenido el 20 de febrero de 2025. Cuarenta días antes había… pic.twitter.com/znIXnOyCUr — SNTP (@sntpvenezuela) October 2, 2026



El Sindicato exigió el jueves que se cerraran las causas judiciales contra Branker y los también periodistas Carlos Julio Rojas y Jonathan Carrillo. Los dos últimos todavía no han recibido la libertad plena.

Desde el pasado 3 de enero, cientos de presos políticos fueron excarcelados, aunque algunos permanecen con medidas cautelares. Foro Penal indicó que 324 personas siguen tras las rejas, la mayoría sin una condena.