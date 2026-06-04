Liberaron a John Gasparini, exjefe de seguridad de la Alcaldía de El Hatillo: Así fue el reencuentro con su familia tras seis años de prisión

Organismos de justicia dejaron en libertad al preso político, John Jairo Gasparini, tras más de seis años en la cárcel, donde estuvo relacionado con la llamada Operación Constitución.

Sugled Gasparini, su hermana, compartió un emotivo video de su recibimiento. «Se dice rápido, pero fueron más de seis años de una injusta detención».

«Hoy ese abrazo tan anhelado se hizo realidad. Nuestros corazones no caben en el pecho de tanta felicidad al ver en libertad a mi hermano John Gasparini. ¡Dios es grande y por fin está con nosotros!», agregó.

La detención de John Jairo Gasparini, exjefe de seguridad de la Alcaldía de El Hatillo, ocurrió en plena pandemia del Covid-19 el 18 de marzo de 2020 cuando se trasladaba en motocicleta para comprar guantes y mascarillas.

Se dice rápido, pero fueron más de 6 años de una injusta detención. Hoy ese abrazo tan anhelado se hizo realidad. Nuestros corazones no caben en el pecho de tanta felicidad al ver en LIBERTAD a mi hermano JOHN GASPARINI. ¡Dios es grande y por fin está con nosotros! pic.twitter.com/n8nzUbLTyf — Sugled Gasparini (@SugledGF) June 4, 2026

Según la ONG Defiende Venezuela, durante los primeros días permaneció detenido en los calabozos del DGCIM, en donde «fue víctima de torturas, golpes y lesiones que llegaron a deformarle sus dedos; también, pasó días sin comer y estuvo bajo hostigamiento permanente por parte de funcionarios».

Organismos de justicia del gobierno de Maduro lo acusaron presuntamente por estar relacionado con la llamada «Operación Constitución» y con un presunto caso de «magnicidio», en contra del propio Maduro.

Por este motivo lo condenaron a 16 años de cárcel.

La operación Constitución fue una presunta conspiración revelada por la agencia de noticias estadounidense Bloomberg para derrocar a Maduro y enjuiciarlo posteriormente. Fue denunciada posteriormente por el gobierno venezolano que realizó varias detenciones contra capitanes, coroneles y generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana