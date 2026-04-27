Venezuela

Liberaron bajo régimen de presentación a trabajador de Ipasme en Guárico, lo acusaron de «incitación al odio» por un papel en recepción

Angel David Quintero
Angel David Quintero
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Ipasme

Organismos de seguridad liberaron bajo régimen de presentación a un trabajador del Ipasme en Valle de la Pascua, estado Guárico, luego de que lo acusaran de poner en la recepción un papel con la frase: «Fuera La Mona».

El trabajador responde al nombre de Juan Luis Guédez, quien se desempeña como recepcionista-Informador de dicho centro.

El papel en cuestión se encontraba en la puerta principal de la institución. Una mujer de servicios generales lo responsabilizó por el papel y según informaron sus allegados, la Directora del Ipasme en Valle de la Pascua realizó la denuncia ante las autoridades, por lo que lo detuvieron por «instigación al odio».

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“Las autoridades no tienen certeza de quién escribió el mensaje anónimo. Por primera vez en la historia judicial de Venezuela, se acusa a una persona vinculándola con un sobrenombre”, denunció la Coalición Sindical, según informó el reportero Seir Contreras.

Tras varias horas detenido, las autoridades lo excarcelaron con la medida cautelar de presentación ante tribunales.

La ONG Espacio Público denunció que los trabajadores tengan que seguir pasando por estas situaciones.

«Por tal razón reiteramos que la Ley contra el Odio debe ser derogada porque no protege a los ciudadanos, sino que castiga, condena y judicializa», acotó.

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