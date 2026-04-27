Quedó atrapado en su carro en plena crecida de un río en Táchira, se salvó de milagro y todo quedó grabado

Un hombre estuvo a punto de morir en el estado Táchira, luego de quedar atrapado en su vehículo durante la crecida de un río.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver que los hechos ocurrieron en Quebrada Seca, en las cercanías de San Antonio del Táchira.

Un grupo de vecinos se acercó al sitio al percatarse que un conductor había sido arrastrado con su carro por el río. Por suerte, el vehículo quedó atrapado por un momento en el caudal, por lo que el conductor, identificado como Ricardo Franco, de unos 65 años de edad, logró salir por la parte trasera.

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Posteriormente, los vecinos le lanzaron una cuerda y logró ponerse a salvo. A pesar de lo arriesgado de la situación, el hombre no resultó herido. Posteriormente, el domingo 26 de abril, lograron el rescate del carro mediante el uso de una grúa.

Al igual que el sábado, varios vecinos de la zona ayudaron en las labores de rescate. Las personas se reunieron en el sitio para ayudar a quitar el lodo y de esta manera ayudar la tarea del gruero.

Hasta el momento se desconoce si el auto sufrió pérdida total, se trataría de un Chevrolet color azul.