Liberaron al asesor petrolero Evanan Romero, estuvo retenido durante cuatro días

El asesor petrolero Evanan Romero, y con nacionalidad venezolano-estadounidense, fue liberado este martes luego de permanecer retenido durante cuatro días en Maracaibo, estado Zulia.

Según medios locales y fuentes conocedoras del asunto, Romero, de 86 años, fue retenido el pasado viernes cuando tenía previsto viajar a Caracas para asistir a reuniones con petroleras internacionales, como la española Repsol.

Fuentes informadas del caso dijeron a EFE que en realidad estuvo «retenido preventivamente por una denuncia» que había en su contra. Posteriormente fue liberado, e insistieron en que «no estuvo preso» ni en una cárcel.

Las fuentes no dieron detalles sobre la denuncia que supuestamente hay en contra del asesor petrolero, quien fue viceministro de Energía.

LA DETENCIÓN DE EVANAN ROMERO

En conversaciones con el diario español ABC, Romero sostuvo que fue detenido sin previo aviso y sin que sus abogados fueran notificados de cargos formales. Destacó que la orden «apareció en la computadora» cuando intentó abordar un vuelo a Caracas.

Pasó la primera noche en una oficina de Interpol. Sin embargo, debido a su edad y condición médica, las autoridades permitieron que fuera llevado a una clínica privada bajo vigilancia permanente.

Aunque posee doble nacionalidad, Romero entró a Venezuela con documentación norteamericana. Mientras que, en el trayecto interno sí utilizaba su cédula de identidad.

Este hecho sucede cuando el Gobierno de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, mantiene estrechos contactos con Estados Unidos para recuperar las relaciones diplomáticas y revitalizar la industria petrolera del país.

Venezuela reformó recientemente una ley petrolera para abrir el sector a la inversión privada y extranjera. Y recibió la semana pasada al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright. Con él, Rodríguez suscribió un acuerdo energético a largo plazo del que aún se desconocen los detalles.