Venezuela

Liberaron a Pedro Urribarri y Jonathan Carrillo, eran los dos últimos periodistas presos en el país

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
periodistas

Organismos de justicia liberaron este jueves a los periodistas Pedro Urribarri, quien se encontraba privado de libertad desde el pasado 21 de mayo de 2025, y a Jonathan Carrillo, preso desde el 20 de julio de 2022.

Las liberaciones las dio a conocer el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, (SNTP) quien recordó que en el caso de Urribarri enfrentó cargos por conspiración e instigación al odio «por unos tuits que nunca escribió y que habían aparecido en sus redes sociales el 23 de mayo, dos días después de haber sido detenido».

Leer Más

bajón
Reportan fuerte bajón eléctrico en gran parte del país la tarde de este 27Mar
AN juramentó a comité encargado de elegir a los nuevos representantes del Poder Ciudadano
Alertan de «despido masivo» en Gobernación de Miranda: Suspendieron sueldo de 1.000 profesores

LEA TAMBIÉN: «LA AMNISTÍA NO CONTEMPLA DELITOS A FUTURO»: LAS DECLARACIONES DE DIOSDADO CABELLO QUE ESTÁN DANDO DE QUÉ HABLAR

«Estuvo cuatro meses en El Helicoide y de allí fue trasladado a Yare II. Lo tuvieron privado de libertad durante nueve meses y cinco días. Justicia y reparación para Pedro y para todos los presos por razones políticas», indicó.

Con respecto a Jonathan Carrillo, estuvo preso en El Helicoide y en septiembre lo trasladaron a Yare II. «Lo mantuvieron encerrado tres años, siete meses y seis días», precisó el organismo.

Asimismo, el Sindicato aclaró que ellos eran los dos últimos periodistas y trabajadores de la prensa detenidos y documentados por el SNTP

