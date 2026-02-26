Liberaron a Pedro Urribarri y Jonathan Carrillo, eran los dos últimos periodistas presos en el país

Organismos de justicia liberaron este jueves a los periodistas Pedro Urribarri, quien se encontraba privado de libertad desde el pasado 21 de mayo de 2025, y a Jonathan Carrillo, preso desde el 20 de julio de 2022.

Las liberaciones las dio a conocer el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, (SNTP) quien recordó que en el caso de Urribarri enfrentó cargos por conspiración e instigación al odio «por unos tuits que nunca escribió y que habían aparecido en sus redes sociales el 23 de mayo, dos días después de haber sido detenido».

#AHORA | Este #26Feb fue liberado el periodista Pedro Urribarri, preso desde el 21 de mayo de 2025 de manera injusta, acusado de conspiración e instigación al odio por unos tuits que nunca escribió y que habían aparecido en sus redes sociales el 23 de mayo, dos días después de… pic.twitter.com/R2Qr2sed09 — SNTP (@sntpvenezuela) February 26, 2026

«Estuvo cuatro meses en El Helicoide y de allí fue trasladado a Yare II. Lo tuvieron privado de libertad durante nueve meses y cinco días. Justicia y reparación para Pedro y para todos los presos por razones políticas», indicó.

Con respecto a Jonathan Carrillo, estuvo preso en El Helicoide y en septiembre lo trasladaron a Yare II. «Lo mantuvieron encerrado tres años, siete meses y seis días», precisó el organismo.

#AHORA | También este #26Feb fue liberado el periodista Jonathan Carrillo, preso desde el 20 de julio de 2022. Estuvo preso en El Helicoide y trasladado en septiembre a Yare II. Lo mantivieron enecerrado 3 años, 7 meses y 6 días.

Jonathan era el último de los periodistas y… pic.twitter.com/XpsFu22bKS — SNTP (@sntpvenezuela) February 26, 2026

Asimismo, el Sindicato aclaró que ellos eran los dos últimos periodistas y trabajadores de la prensa detenidos y documentados por el SNTP.