Venezuela

Liberaron a Noel Álvarez, expresidente de Fedecámaras y miembro del Comando con Venezuela, estaba detenido desde el 10Ene

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Alvarez

Organismos de seguridad liberaron en horas de la noche a Noel Álvarez, quien era expresidente de Fedecámaras y ejercía como el jefe del Comando de Campaña de la oposición en el estado Miranda para las elecciones del 28 de julio de 2024.

La información la dio a conocer su propia hija, Nohelia Álvarez, a través de redes sociales. «A esta hora, mi padre ya se encuentra en casa. Por fin fue liberado de su injusta detención», anunció.

LEA TAMBIÉN: MADURO PIDE A TRUMP BUSCAR SOLUCIONES DIPLOMÁTICAS: «CUESTIONAMOS EL USO DE LA FUERZA»

«Ha sido un camino duro, lleno de angustias y de incertidumbre, pero también de fe, solidaridad y resistencia. Agradezco profundamente a todas las personas, organizaciones y medios que nos acompañaron y alzaron la voz por él», añadió.

No obstante, advirtió que aún hay muchos inocentes privados de libertad por su pensamiento político. «Nuestro compromiso no termina aquí. Seguiremos trabajando por la libertad de todos los presos políticos en Venezuela. Mi padre vuelve a casa, pero muchos siguen privados de su libertad por pensar distinto. Por ellos seguimos firmes. Hasta que el último salga».

La detención de Álvarez ocurrió el pasado 10 de enero de 2025. Esta fecha coincidió con el acto de toma de posesión para un tercer periodo de Maduro.

Venezuela