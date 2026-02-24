Venezuela

Liberaron a joven vinculada con caso del influencer Michelo: Así fue el momento en el que su madre recibió la noticia

Un momento emotivo se vivió este lunes en horas de la noche a las afueras de El Helicoide en Caracas cuando organismos de seguridad liberaron a la presa política Andreína Rodríguez.

Videos tomados por los presentes mostraron el momento en el que su madre, Mirella Urdaneta, recibió la noticia.

En el clip se puede ver como la mujer se emociona tanto que incluso se descompensa por las ansias de volver a ver a su hija. Las personas presentes en el lugar la ayudaron y sostuvieron para que no cayera al suelo.

La organización política Vente Venezuela urgió que sigan estas liberaciones. «Tras días de angustia e incertidumbre, vuelve la esperanza de abrazar a su hija. Cada excarcelación confirma lo que siempre supimos: nunca debieron estar tras las rejas. Seguimos hasta que sean todos».

Andreína Rodríguez llevaba un año y un mes detenida. Esta contadora venezolana fue arrestada en enero de 2025 tras un incidente en el que increpó al influencer argentino Michelo, criticando la difusión de propaganda política en Caracas.

Por este hecho la acusaron por «traición a la patria, terrorismo e incitación al odio», cargos que organizaciones defensoras de derechos humanos  señalaron como mecanismos de persecución política en Venezuela.

