Liberaron a joven vinculada con caso del influencer Michelo: Así fue el momento en el que su madre recibió la noticia

Un momento emotivo se vivió este lunes en horas de la noche a las afueras de El Helicoide en Caracas cuando organismos de seguridad liberaron a la presa política Andreína Rodríguez.

Videos tomados por los presentes mostraron el momento en el que su madre, Mirella Urdaneta, recibió la noticia.

En el clip se puede ver como la mujer se emociona tanto que incluso se descompensa por las ansias de volver a ver a su hija. Las personas presentes en el lugar la ayudaron y sostuvieron para que no cayera al suelo.

🚨¡UNA MADRE VUELVE A RESPIRAR! Hace unos minutos fue liberada Andreina Rodríguez desde el El Helicoide. Su madre, Mirella Urdaneta, acaba de recibir la noticia. Tras días de angustia e incertidumbre, vuelve la esperanza de abrazar a su hija. Cada excarcelación confirma lo que… pic.twitter.com/wgaK3teHx5 — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) February 24, 2026

La organización política Vente Venezuela urgió que sigan estas liberaciones. «Tras días de angustia e incertidumbre, vuelve la esperanza de abrazar a su hija. Cada excarcelación confirma lo que siempre supimos: nunca debieron estar tras las rejas. Seguimos hasta que sean todos».

Andreína Rodríguez llevaba un año y un mes detenida. Esta contadora venezolana fue arrestada en enero de 2025 tras un incidente en el que increpó al influencer argentino Michelo, criticando la difusión de propaganda política en Caracas.

SALE DE PRISIÓN | Tras un año y un mes de detención arbitraria en El Helicoide, familiares y amigos confirman la excarcelación de Andreína Rodríguez. Rodríguez fue detenida a raíz de una situación vinculada con el influencer argentino Michelo. Durante este tiempo, enfrentó… pic.twitter.com/rAu0WqmwcY — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) February 23, 2026

Por este hecho la acusaron por «traición a la patria, terrorismo e incitación al odio», cargos que organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron como mecanismos de persecución política en Venezuela.