Comunicador y humorista Deivis Correa recibió libertad plena este 22Feb tras pasar más de año y medio en El Helicoide

El comunicador social y humorista Deivis Correa, recibió este domingo su carta de libertad, por lo que pudo abandonar El Helicoide, donde estuvo recluido por más de un año y medio, luego de quedar injustamente detenido tras las elecciones del 28 de julio de 2024.

Así lo dio a conocer el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) a través de sus redes sociales.

«Este 22Feb recibió la libertad plena el comunicador social y humorista Deivis Correa, preso desde el 31 de julio de 2024. Estuvo injustamente detenido en El Helicoide durante 1 año, 6 meses y 22 días», precisó el gremio en su cuenta de X (Twitter).

Es importante recordar que a pesar de la liberación de Correa el SNTP aún registra a tres periodistas que continúan tras las rejas: Jonathan Carrillo, Pedro Urribarri y Marifel Guzmán.

Se espera que los tres comunicadores encarcelados puedan ampararse en la Ley de Amnistía, aprobada y promulgada el jueves 19 de febrero, y salgan en libertad plena en los próximos días o incluso horas.

CRUZ ROJA ACOMPAÑARÁ EL PROCESO DE EXCARCELACIONES

La Cruz Roja Venezolana informó este domingo que acompañará el proceso de excarcelaciones que se produzcan amparadas bajo la Ley de Amnistía, aprobada y promulgada el pasado jueves 19 de Febrero.

El organismo sanitario realizó el anuncio con un comunicado difundido en sus redes sociales, donde detalló que la invitación provino del Gobierno Nacional, liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

«En el marco de este proceso estaremos ofreciendo atención médica y evaluación primaria de salud a las personas que están siendo liberadas en todo el territorio nacional, en estricto apego a nuestros principios fundamentales de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia», precisó la Cruz Roja en la misiva.

Asimismo, destacaron que la labor prestada por sus trabajadores y voluntarios «tiene carácter exclusivamente humanitario», por lo que aclararon que se realiza «sin distinción alguna por motivos políticos, religiosos, sociales o de cualquier índole».

Por último, reafirmaron su compromiso «con la protección de la vida, la salud y la dignidad humana», reiterando que sus servicios los prestan sin ningún tipo de discriminación.