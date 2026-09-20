Liberar a presos políticos y la reconstrucción del sistema de justicia: el planteamiento del Foro Penal a Dinorah Figuera

En el marco de las reuniones de la delegación de la Asamblea Nacional del 2015 con distintos sectores en Venezuela, la directiva de la ONG, Foro Penal sostuvo este sábado un encuentro con la diputada Dinorah Figuera.

En esta oportunidad, la organización insistió en la necesidad de que, en el proceso de negociación con el gobierno de la presidenta encargada de Delcy Rodríguez, se aborde la liberación de los presos políticos y la transformación integral del sistema de justicia.

Dinorah Figuera se entrevistó con Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, y Gonzalo Himiob Santomé, director vicepresidente de la misma ONG. Ambos sostuvieron que Venezuela necesita, en primer lugar, un cambio político que permita avanzar hacia una reconstrucción real, completa e independiente del sistema de justicia.

Ambos advirtieron que esa transformación no puede limitarse al Poder Judicial, pues se debe incluir al Ministerio Público, así como a los cuerpos policiales y de seguridad. Además de agregar al sistema penitenciario, actualmente subordinado al Ejecutivo nacional.

“Sin una reconstrucción urgente y completa del sistema de justicia, será imposible garantizar libertades, seguridad jurídica para inversiones y respeto a los derechos humanos. Pero para que esto se cumpla, obligatoriamente debe darse primero un cambio político genuino”, afirmó Alfredo Romero.

El Foro Penal entregó a Dinorah Figuera la lista actualizada presos políticos. De acuerdo con el balance presentado, en Venezuela permanecen 344 detenidos de conciencia, de los cuales 330 son hombres y 14 mujeres. La cifra incluye 200 civiles y 144 militares. Además, 191 de los detenidos no han recibido condena, mientras que 153 han sido sentenciados.

Romero e Himiob insistieron en que la liberación plena de todas las personas detenidas arbitrariamente debe ocupar un lugar prioritario en cualquier proceso de negociación.

También señalaron que las excarcelaciones parciales no resuelven el problema estructural. En este sentido, denunciaron que se sigue produciendo detenciones con fines políticos y se mantienen procesos judiciales sin las debidas garantías.

Luego del encuentro, ambas partes acordaron mantener estas reuniones para apoyar «una transición honesta y sincera», que conduzca a la libertad de todos los presos políticos.

El Foro Penal reafirmó que no se puede hablar de reconciliación ni de una transición democrática efectiva, mientras existan personas privadas de libertad por ejercer sus derechos políticos, disentir o manifestarse pacíficamente.