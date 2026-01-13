«Cada día de prisión cuenta»: María Corina y Edmundo González dicen que solo han liberado a menos del 5% de los presos políticos

Los líderes opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado señalaron este martes que las organizaciones solo han podido verificar la excarcelación de 56 personas, que representa menos del 5% de los presos políticos.

«A cinco días de anunciarse oficialmente la liberación masiva de presos políticos, nada permite afirmar que dicha medida se esté llevando a cabo en los términos anunciados. La cifra de 116 excarcelados, difundida por el régimen el lunes, 12 de enero, no se corresponde con la realidad.

Para el mediodía del martes, 13 de enero, las organizaciones de derechos humanos solo han podido verificar la excarcelación de 56 personas. Esto representa menos del 5% del total de más de 1000 seres humanos que permanecen injustamente privados de libertad por razones políticas», expresaron.

Asimismo, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado comentaron que los excarcelados «siguen casi siempre sometidos a medidas cautelares abusivas».

«No se han publicado listas de las personas que serán liberadas. No se ha notificado a los familiares de los presos sobre el proceso de excarcelación. Cientos de ellos permanecen en vigilia, acampados frente a los centros de reclusión, esperando noticias al respecto, gastando el dinero que no tienen y poniendo su propia salud en riesgo», acotaron.

LOS PRESOS POLÍTICOS EN VENEZUELA

También apuntaron que no se atienden los llamados de las organizaciones venezolanas e internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos de los presos políticos.

«No se conoce ninguna mejoría en las condiciones de vida de los presos políticos que permanecen recluidos, ni siquiera de los que sufren dolencias graves. Por el contrario, uno de ellos, Edison José Torres Fernández (52 años) falleció en cautiverio como consecuencia de una subida de tensión que no fue debidamente atendida», manifestaron.

En ese sentido, recordaron que Edison Torres es el octavo preso político que muere bajo custodia del Estado desde las elecciones del 28 de julio de 2024.

«Antes de él fallecieron Edwin Santos, Jesús Martínez, Jesús Rafael Álvarez, Osgual González, Reinaldo Araujo, Lindomar Amaro y Alfredo Díaz», mencionaron en un comunicado.

Ante esto, los opositores sostuvieron que «cada día de prisión cuenta. La vida y la salud de cientos de personas están en juego».

«Por eso nuestro mensaje al régimen, Venezuela y el mundo es claro: no puede haber transición con presos políticos, ni puede haber libertad en Venezuela mientras haya un solo perseguido por razones políticas. Nuestra demanda sigue siendo la misma, única, clara y no negociable: la liberación inmediata, completa, incondicional y verificable de todos los presos políticos», agregaron.