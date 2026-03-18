Liberada María de los Ángeles Castillo, fue detenida en una alcabala en Táchira a pesar de su amnistía

La ex presa política María de los Ángeles Castillo, quien resultó detenida el martes en un punto de control del estado Táchira, fue nuevamente liberada este miércoles en el estado Táchira, según la ONG Movimiento Vinotinto.

Numerosas ONG y activistas denunciaron la captura de Castillo en la noche del martes. Tras pasar un día detenida, la mujer «fue puesta en libertad nuevamente luego de una audiencia telemática».

Las autoridades detuvieron a Castillo el martes en punto de control en Táchira cuando iba a Perú para reencontrarse con sus hijas. Los funcionarios dijeron que «una solicitud de aprehensión activa en el Sistema Integrado de Información Policial (Siipol)».

EL CASO DE CASTILLO

Castillo resultó detenida por primera vez en julio de 2025 y excarcelada el pasado 24 de febrero, al igual que cientos de presos políticos en las últimas semanas. La mujer estaba en el Centro de detención de El Valle en Caracas.

«Compareció voluntariamente en tres ocasiones ante el Tribunal donde cursó su causa y ante el Ministerio Público en Caracas, donde se le ratificó la inexistencia de causas pendientes», dijo la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.

La ONG aseveró que se trata de una «grave falta de coordinación institucional». A esto se sumó una «omisión por parte del Tribunal al no tramitar el levantamiento de las alertas policiales tras haber decretado su libertad plena».

«Lo ocurrido constituye un grave precedente que deriva en la revictimización de quienes han sido perseguidos», acotó la ONG. Asimismo, exigió la pronta liberación de Castillo y el fin del proceso en su contra.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JACQUELINE FARÍA ES LA NUEVA MINISTRA DE TRANSPORTE, ESTAS SON LAS NUEVAS DESIGNACIONES DEL 18MAR

#ATENCIÓN Denunciamos la detención de María de los Ángeles Castillo en un punto de control del estado Táchira, mientras se dirigía a Perú para la reunirse con sus hijas. Castillo, detenida por razones políticas en julio de 2025, fue excarcelada el pasado 24 de febrero. A pesar… — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) March 18, 2026

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el caso de Castillo. Se desconoce dónde se encuentra detenida o su situación judicial actual.

La detención de Castillo se dio en la misma semana en que varios excarcelados, algunos de ellos periodistas o activistas opositores, denunciaron que la justicia rechazó sus solicitudes para ser beneficiados por la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

Las autoridades afirman que miles de personas se han visto beneficiadas por la ley de amnistía en las últimas semanas. No obstante, todavía hay cientos de presos políticos en los calabozos o excarcelados con medidas cautelares, según activistas y gremios.