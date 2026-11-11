Liberación y excarcelación de presos «se reactivará» con «distintos beneficios», dice diputado Pedro Infante

El diputado Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, anunció este miércoles que se reactivará la liberación y excarcelación de presos, explicando que se darán «distintos beneficios» procesales.

Infante encabezó una consulta con ONG, en el marco de la reforma de la Ley contra el Odio. Tras el encuentro realizado desde el Palacio Federal de Justicia, el parlamentario oficialista informó de próximas excarcelaciones.

«Vamos a reactivar lo que es el abordaje en los centros preventivos de privados de libertad en función de agilizar todo el proceso de garantizar el debido proceso y la liberación de personas que les correspondan los distintos beneficios», dijo Infante.

Según Infante, en la reunión participaron distintos miembros del sistema de justicia penal, incluyendo al Ministerio Público, Ministerio de Interior, organismos de seguridad y representantes del Poder Judicial. También estuvieron presentes diputados.

INFANTE INSISTE EN LA «TRANSFORMACIÓN»

Asimismo, el parlamentario aseguró que las próximas excarcelaciones son una orden directa de Delcy Rodríguez, presidenta encargada. Infante, junto a otros diputados, comenzarán a examinar casos de detenidos desde la mañana de jueves, 12 de noviembre, en Caracas.

«Estaremos revisando los distintos casos para lograr las liberaciones correspondientes ajustadas a pleno derecho. Podamos contribuir, tributar a todo el tema de seguir avanzando en hacer más justa la justicia», dijo Infante.

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Igualmente, afirmó que la revisión de estos casos se da en el marco de «todo el proceso de transformación del sistema de justicia penal» de este año y la renovación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Infante no mencionó cuáles casos evaluarán y se desconoce si presos políticos civiles o militares serán incluidos. Se espera que en los próximos días trasciendan nuevos detalles sobre el proceso.