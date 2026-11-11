Caso Paramacay: Ratifican condena para Caguaripano a 30 años, dos involucrados serían excarcelados

Un tribunal del estado Carabobo ratificó este miércoles la condena de 30 años de prisión contra el capitán Juan Carlos Caguaripano Scott, mientras que dos personas involucradas al llamado caso Paramacay u Operación David habrían sido excarceladas.

La Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones y Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo emitió este miércoles una boleta de notificación sobre el caso de Caguaripano y otros detenidos.

Juan Luis González Taguaruco, uno de los abogados defensores, informó en redes sociales sobre el fallo del tribunal. La condena de Caguaripano, que se eleva hasta los 30 años en prisión, fue ratificada.

La Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Estado Carabobo, publicada el fallo en el caso denominado Operación David, seguido entre otros, en contra del Cap. Juan Carlos Caguaripano Scott. Extraoficialmente, tenemos noticias de la excarcelación de los ciudadanos Oscar Caamaño y… https://t.co/BZUJ8azipu — J L González Taguaruco (@gonzaleztjuan) November 11, 2026



De igual forma, González informó de la supuesta excarcelación de dos personas detenidas por este caso: Óscar Alejandro Caamaño Valero y Didimo Antonio Pernía Bastidas. Hasta la publicación de la nota, esta información no ha sido confirmada por otras fuentes.

PRÓXIMA AUDIENCIA DE CAGUARIPANO

El tribunal envió una boleta de notificación a un conjunto de abogados defensores. Los acusados, incluyendo a Caguaripano, tendrán que presentarse en la Corte de Apelaciones el próximo martes, 17 de noviembre, para la audiencia de imposición.

Hasta el momento, no hay mayores detalles sobre los argumentos del tribunal para ratificar la condena contra Caguaripano. La abogada Jennie Gutiérrez, del Foro Penal en Carabobo, dijo que no se le permitió revisar los autos del expediente.

Theresly Malavé, abogada defensora de Caguaripano, dijo a finales de octubre que el militar propuso un «acuerdo de salida voluntaria del país». La jurista dijo que «ha tenido varias reuniones» al respecto y esperaba una respuesta afirmativa del gobierno.

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El caso se remonta hasta el 6 de agosto de 2017, cuando Caguaripano lideró a un grupo de civiles y militares en un asalto al Fuerte Paramacay, en donde sustrajeron armamento. El capitán fue detenido unos meses después de los hechos.

En diciembre del año pasado, un tribunal de primera instancia condenó a Caguaripano y otras 23 personas a 30 años en prisión. Fueron acusados, entre varios delitos, de rebelión militar y traición a la patria.