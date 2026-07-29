«Ley Mariposa» protegerá a mascotas en el país tras caso de la perrita rescatada en La Guaira y asesinada en Caracas

La diputada de la Asamblea Nacional (AN) Carlyana Arriechi anunció, este miércoles, 29 de julio, que recibió una solicitud formal de la comunidad de protección animal para retomar un proyecto de ley que sancione el maltrato y la negligencia contra las mascotas en Venezuela.

La normativa, bautizada «Ley Mariposa», rinde homenaje a la perrita rescatada tras los terremotos de La Guaira que después murió al ser golpeada salvajemente por un ciudadano, quien hasta ahora permanece prófugo.

Durante una entrevista concedida a Unión Radio, la parlamentaria de la tolda «Cambiemos Movimiento Ciudadano» hizo un llamado a las autoridades del Estado para que faciliten el trámite legislativo y permitan discutir y aprobar el reglamento, que también busca generar conciencia ciudadana sobre el valor de las mascotas dentro de la comunidad.

«Esta iniciativa si bien tiene un espíritu de prevención. Porque es importante que tengamos conciencia, con un espíritu de ayuda, pero también necesitamos una ley que tenga un espíritu punitivo (…) Es momento de tener iniciativas de este tipo para que la vida sea respetada, garantizada, sin distinción entre las especies y en cada una de sus formas», recalcó Arriechi.

La diputada recordó que en una oportunidad anterior lograron aprobar en primera discusión un proyecto que castigaba con penas de cuatro a seis años a quienes cometieran actos violentos contra los animales, pero la iniciativa nunca avanzó.

Es por ello, insistió en la necesidad de que estos proyectos se adopten sin distinciones políticas dentro del parlamento.

«Tiene que existir una agudización de la rapidez. Vamos a acelerar toda esta ley que impacta indiscutiblemente en la ciudadanía, en la violencia social y humana», añadió.

CASO DE MARIPOSA

Un grupo de proteccionistas y miembros de la sociedad civil protestaron el pasado sábado, 25 de julio, en la avenida Urdaneta, a la altura de la plaza La Candelaria, en el municipio Libertador de Caracas. Esto para exigir justicia por la muerte de la perrita llamada Mariposa.

El brutal asesinato de Mariposa generó una gran indignación nacional. Los manifestantes se presentaron incluso ante el Ministerio Público para exigir el encarcelamiento del agresor, que está identificado como «Raulito» o «Raulín».

La perrita se ganó el corazón de los venezolanos tras sobrevivir, luego de quedar atrapada en los escombros por los terremotos del pasado 24 de junio. Su rescate en Playa Grande, en La Guaira, había sido una de las pocas noticias esperanzadoras en medio de la tragedia sísmica.

Pero la esperanza se apagó semanas después, cuando trascendió que Mariposa fue asesinada a golpes. Lo que se sabe, es que tras ser rescatada en La Guaira, la perrita fue tratada y una vez recuperada, uno de los rescatistas decidió adoptarle y darle un nuevo hogar en Lídice, en Caracas.

#AHORA Exigen justicia por el asesinato de ‘Mariposa’, perrita que había sido rescatada de los escombros en La Guaira. Piden sanciones severas contra maltratadores de animales. #caracas Otro caso donde un animal es asesinado y no hay reformas de las leyes pic.twitter.com/8vOVrANjBS — Robert Lobo (@RobertLobo_) July 25, 2026



En esa zona, la perrita le ladró en la vía pública al hombre acusado. Este reaccionó violentamente y atacó a Mariposa con una tabla llena de clavos, lo que le provocó serias heridas y la muerte.

«Fue vilmente asesinada por una persona en Lídice. Mariposa era una perrita recuperada de los escombros que los rescatistas tardaron varias horas en sacarla», dijo una de las manifestantes, quien no fue identificada.

«Estamos por todos los animales que diariamente son maltratados y vulnerados. Queremos justicia y queremos que pase de falta a delito penal. La Ley Mariposa no es un inicio, es una continuación de todo lo que se ha hecho en Venezuela contra el maltrato animal», agregó.