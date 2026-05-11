Ley del Trabajo: Las propuestas que planteó Fedecámaras para actualizarla y reformarla

La vicepresidenta de Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras), Tiziana Polesel, insistió este lunes en la necesidad de reformar y actualizar la Ley del Trabajo.

Polesel concedió una entrevista a Unión Radio y habló sobre la Ley del Trabajo, en medio de especulaciones sobre una reforma. Para la gremialista, la legislación debe pasar por un proceso de modernización y adaptación a las condiciones laborales actuales.

«Recordemos que esta fue escrita y promulgada cuando ni siquiera existía el teletrabajo por ejemplo (…) nuestra ley actual es muy poco flexible en materia de pagar por horas o por días en un trabajo determinado», detalló Polesel.

Una reforma «es un clamor de muchos sectores de la economía que tienen picos como el turismo», afirmó Polesel. En tal sentido, detalló que la ley actual no establece contrataciones estacionales, algo podría beneficiar a los jóvenes al poder acceder a horarios flexibles en función de sus calendarios académicos.

«Esto sería un gran avance porque permitiría a los sectores que quieren contratar por ejemplo, empresas de construcción, entre otras. Tendríamos que avanzar un poquito más», indicó Polesel.

POLESEL MANTIENE EXPECTATIVAS

La gremialista detalló que las autoridades deben enfocarse en la inamovilidad laboral, la retroactividad de las prestaciones y otras áreas. Sin embargo, manifestó su confianza en que las discusiones generarán un mejor clima laboral.

«Tenemos una dirigencia empresarial, dirigencia sindical y unos funcionarios en el Ministerio del Trabajo con un nivel de altura que va a permitir una discusión muy sana. Estoy absolutamente segura que va a conducir a una ley coherente, racional y que promueva el empleo», añadió Polesel.

Las declaraciones se dieron luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, subiera el ingreso básico hasta los 240 dólares, mientras que gremios y sindicatos insisten en mejoras salariales.