«Les enviamos un abrazo lleno de amor, respeto y gratitud»: El mensaje de Maduro y Cilia Flores a las madres en su día

Nicolás Maduro habría enviado este domingo un nuevo mensaje a través de sus redes sociales para felicitar, en su nombre y en el de Cilia Flores, a todas las madres en su día.

«Madres de Venezuela y del mundo: en este día especial, Cilia y yo les enviamos un abrazo lleno de amor, respeto y gratitud. Madre es amor, creación y protección eterna; es lealtad, compromiso, ternura y fuerza. En cada madre venezolana vive el alma más pura de la Patria: la que cuida, reza, trabaja, protege y nunca deja de esperar», se lee en el comunicado que supuestamente Maduro envió desde Brooklyn, donde está detenido desde el pasado mes de enero, luego de que resultó capturado por EEUU.

«En estos tiempos de peregrinación y perseverancia, llamamos a las madres a abrazar espiritualmente a toda Venezuela y a pedir unidas por la paz, la unión y la felicidad de nuestra Patria», agregó en su mensaje.

Por último, hizo referencia a un versículo de la biblia, del evangelio de Juan, con el que invitó a «reflexionar» sobre el papel de las madres en el mundo.

«Como enseña 1 Juan 5,14-15 (que invitamos a leer y reflexionar), pidamos con fe y actuemos con unión amorosa, para que las madres tengan el orgullo de seguir pariendo tiempos mejores», enfatizó.

«Cilia y yo las felicitamos, las abrazamos en compromiso eterno y agradecemos todo el apoyo permanente que hemos recibido y sentido de las madres de Venezuela y del mundo», concluyó Maduro.