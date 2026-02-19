Le dieron casa por cárcel a Maykelis Borges, llevaba meses en el Inof con su bebé

El director de la ONG, Foro Penal, confirmó este jueves la medida de casa por cárcel a la presa política, Maykelis Borges, quien desde agosto estaba en prisión junto a su bebé.

«Hace pocos minutos, la presa política Maykelis Borges, junto a su bebé de seis meses, salió de la cárcel INOF rumbo a su casa», informó Romero en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

No obstante, aclaró que no se trata de una liberación. «Ella continúa privada de libertad bajo régimen de arresto domiciliario», expresó.

#19feb 12:40pm (Venezuela)

Hace pocos minutos, la presa política Maikelis Borges, junto a su bebé de seis meses, salió de la cárcel INOF rumbo a su casa. Sin embargo, continúa privada de libertad bajo régimen de arresto domiciliario. @ForoPenal — Alfredo Romero (@alfredoromero) February 19, 2026

Borges de 26 años estaba privada de libertad desde el 29 de enero de 2025. Su caso ha destacado porque tenía dos meses de embarazo cuando la arrestaron y tuvo a su hijo en prisión el 11 de agosto, de quien no se ha separado hasta ahora.

De acuerdo con el Foro Penal, la detuvieron «por ser la novia de un militar señalado por el régimen, con lo cual fue empleada como rehén para presionar a terceros».

«Fue sometida a 90 días de desaparición forzada, tiempo durante el cual el Estado ocultó su paradero y le negó el derecho a nombrar abogados de su confianza. Tras meses de reclusión en condiciones precarias en la DGCIM y el INOF, la trasladaron de urgencia para una cesárea el pasado 11 de agosto», indicó la organización defensora de derechos humanos en sus redes sociales.

Esta será la primera vez que el bebé de seis meses sale de prisión. Su madre enfrenta cargos de terrorismo y traición a la patria «sin más evidencia que sus vínculos personales», destacó Foro Penal.