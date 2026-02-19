¿Cuándo regresará al país? Lo que reveló María Corina y que involucra a Trump

La líder de la oposición, María Corina Machado, aseguró que está haciendo todas las gestiones necesarias para regresar próximamente al país.

«Tengo planeado regresar a Venezuela tan pronto como sea posible. Estoy aquí coordinado con la administración Trump y muchos otros actores en Estados Unidos que entienden que esto es un asunto de seguridad para Estados Unidos y para Venezuela», dijo Machado en una entrevista para Fox News.

“Tengo planeado regresar a Venezuela tan pronto como sea posible. Estoy aquí coordinando con la administración del presidente Trump y muchos otros actores en Estados Unidos que entienden que esto es un asunto de seguridad para ambos países, y queremos trabajar juntos en esa… pic.twitter.com/VBGZCltz9D — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) February 19, 2026

En este sentido, destacó la disposición de todos los implicados para trabajar juntos en una transición.

LEA TAMBIÉN: LOS DETALLES QUE REVELÓ EL COMANDO SUR DE EEUU SOBRE LA REUNIÓN CON DELCY RODRÍGUEZ

Para Machado la transición resolvería, entre otras cosas, el problema migratorio en los Estados Unidos. «Hay más de un millón de venezolanos en Estados Unidos, casi el 70% de ellos quiere regresar y tan pronto como tengamos una transición a la democracia, la mayoría de ellos se irá».

«Así que recuerda mis palabras, este será el mayor retorno voluntario de la historia», aseveró.

Por otra parte, ofreció sus perspectivas sobre cuándo podrían celebrarse las elecciones presidenciales en Venezuela.

«Desde una perspectiva técnica, creemos que entre nueve y 10 meses. Pero, sin duda, ese período comenzará en el momento en que se creen condiciones políticas. Creemos que debemos avanzar para desmantelar la opresión», concluyó.