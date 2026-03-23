¿Le conviene al país dolarizarse? Experto explicó las ventajas y desventajas

El economista Asdrúbal Oliveros aseguró que aún está sobre la mesa el debate sobre la dolarización o no de la economía venezolana. Aunque señaló que esto traería ventajas, también sostuvo que estaría acompañado de algunas desventajas.

«Existe un debate interesante sobre si conviene o no dolarizar la economía en Venezuela. Aunque pienso que no es una decisión que se va a tomar en estos momentos, es algo que no se puede descartar para el futuro», dijo en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

«La dolarización como toda política económica tiene ventajas y desventajas. Toca sopesar cuáles tienen más peso y benefician a la dinámica de un país», señaló.

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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA DOLARIZACIÓN

Oliveros puso sobre la mesa lo que a su juicio es la gran ventaja y desventaja sobre la dolarización.

«Su gran ventaja y es lo que lo hace muy atractiva, es la capacidad de reducir con rapidez la inflación y estabilizarla, un tema muy sensible para los venezolanos que tenemos más de 40 años con alta inflación y sin capacidad de estabilizar nuestra moneda. Ha sido el gran fracaso de la dirigencia política de antes y de ahora el no poder contar con una moneda estable y una tasa de inflación baja», destacó.

«Su gran desventaja es que a mediano plazo es un proceso difícil de revertir, que adicionalmente le resta competitividad a muchos sectores, especialmente del área manufacturera e industrial», explicó.

Por lo cual, afirmó que el debate está más vigente que nunca.

«Sopesar las dos cosas es importante. Es probable que para la mayoría de los venezolanos es más importante poder recuperar poder adquisitivo, tener certeza sobre la inflación, más que la competitividad. Por lo tanto, este debate no está cerrado y es probable que en los próximos meses veamos mayores noticias, mayores señalamientos que apunten a una discusión sobre este tema. Hay que estar pendientes», concluyó Oliveros