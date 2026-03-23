Venezuela

El alarmante porcentaje de empresas que aún se mantienen operativas en Carabobo, según gremio de trabajadores

Valentín Romero
Por Valentín Romero
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Carabobo ha sido históricamente de los estados con mayor parque industrial instalado en el país, sin embargo el secretario general de la Federación de Trabajadores de la entidad (Fetracarabobo), Jhonny Magdaleno, alertó sobre el bajo porcentaje de empresas que se mantendrían operativas en la región, el cual se ubicaría en apenas un 10%.
Valencia es reconocida como "la Capital Industrial de Venezuela". Foto: Cortesía El Carabobeño

Carabobo ha sido históricamente de los estados con mayor parque industrial instalado en el país, sin embargo el secretario general de la Federación de Trabajadores de la entidad (Fetracarabobo), Jhonny Magdaleno, alertó sobre el bajo porcentaje de empresas que se mantendrían operativas en la región, el cual se ubicaría en apenas un 10%.

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Para Magdaleno esta significativa caída del parque industrial carabobeño reduce dramáticamente las posibilidades de empleo formal en la entidad.

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Los datos aportados por el gremio apuntan que se mantiene en 30% los máximos del empleo formal en Carabobo y que de las seis mil empresas que funcionaban en el estado, para 2026 solo están operativas 600. Otra cifra alarmante ofrecida por Magdaleno es la que indica que de esa cantidad, alrededor de 200 trabajan a una capacidad máxima.

TRABAJOS «DE ESCLAVITUD»

Asimismo, indicó que hay una crisis de producción en la industria regional, por lo que las vacantes disponibles en el sector formal se redujeron drásticamente.

Esto ocasionó también una crisis en la oferta laboral que habría obligado a los ciudadanos a tomar empleos que Magdaleno denominó «de esclavitud», gracias a pagos que no superan los 20 dólares semanales, con horarios maratónicos y algunos sin días libres, principalmente como ayudantes en comercios, según lo reseñado por El Carabobeño.

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Para el dirigente gremial esta opción laboral la toman no solo personas jóvenes, sino que también pensionados y jubilados terminan optando por este tipo de trabajos. «Quienes han tomado esa opción de empleo lo hacen para poder subsistir», explicó.

Por último, Magdaleno señaló que, aunque se proyectan inversiones extranjeras que podrían reactivar industrias generadoras de empleo como las ensambladoras de vehículos, empresas de autopartes y otras que movían la economía de la entidad, eso solo será posible si hay garantías de seguridad jurídica para los inversionistas.

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