Las seis exigencias que hicieron los maestros de cara al inicio del año escolar

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) expresó su preocupación ante los desafíos que enfrentan en el marco del inicio del año escolar 2026-2027,

«Iniciar un nuevo ciclo escolar bajo las circunstancias actuales representa un desafío desproporcionado para los educadores. El salario de 0.20 centavos de dólar mensuales que percibe el docente, se ha quedado relegado a una expresión simbólica que dista abismalmente del valor real de la canasta alimentaria que en agosto de este año alcanzó los 727 dólares mensuales, condenando al educador a la indigencia económica y atentando contra la dignidad de la profesión más sagrada en una sociedad», indicó.

«A este cuadro socioeconómico se suma la crisis de desprotección en materia de seguridad social e infraestructura. Gran parte de las instituciones educativas del país no están en condiciones de albergar a la población estudiantil ni a los trabajadores, la falta de pronunciamiento y de un plan de evaluación y reconstrucción deja a las comunidades en total indefensión. Denunciamos que la mayoría de los centros escolares del país carecen de servicios básicos indispensables (agua potable, electricidad y saneamiento) y sufren la falta estructural de mantenimiento preventivo y correctivo», añadió.

🚨 #FVMAlPaís | Ante el inicio del Año Escolar 2026-2027, el Comité Directivo Nacional de la Federación Venezolana de Maestros y sus 27 sindicatos filiales fijan posición firme ante la profunda incertidumbre que embarga al sector educativo. pic.twitter.com/dKWGSJNTfF — FVMaestros (@fevemaestros) September 10, 2026

LAS EXIGENCIAS DE LOS MAESTROS

Evaluación e Infraestructura Segura: Es inaceptable abrir planteles por el mero hecho de cumplir un calendario. Es urgente realizar inspecciones técnicas que garanticen espacios dignos, habitables y seguros antes de recibir a estudiantes y trabajadores.

Es inaceptable abrir planteles por el mero hecho de cumplir un calendario. Es urgente realizar inspecciones técnicas que garanticen espacios dignos, habitables y seguros antes de recibir a estudiantes y trabajadores. Dignificación y Atención al Docente: Se requiere salarios dignos, protección social, indexación y ajuste urgente de los sueldos y salarios ajustados al costo real de la canasta básica, garantizando la restitución de las contrataciones colectivas y los derechos laborales progresivos y garantizar los beneficios laborales a trabajadores activos y jubilados.

Se requiere salarios dignos, protección social, indexación y ajuste urgente de los sueldos y salarios ajustados al costo real de la canasta básica, garantizando la restitución de las contrataciones colectivas y los derechos laborales progresivos y garantizar los beneficios laborales a trabajadores activos y jubilados. Acompañamiento Psicosocial y Plan Restaurativo: Tras la pérdida de vidas y el impacto emocional causado por los sismos en más de 1.400 niños y adolescentes, la escuela debe transformarse en un espacio de contención afectiva y sanación. Es imprescindible implementar un plan de escuelas restaurativas y brindar apoyo psicológico urgente a estudiantes y educadores.

Tras la pérdida de vidas y el impacto emocional causado por los sismos en más de 1.400 niños y adolescentes, la escuela debe transformarse en un espacio de contención afectiva y sanación. Es imprescindible implementar un plan de escuelas restaurativas y brindar apoyo psicológico urgente a estudiantes y educadores. Educación Plural y de Calidad: La escuela debe recuperarse como un espacio de formación pedagógica, pensamiento crítico y ciudadanía, libre de cualquier intento de adoctrinamiento o sesgo ideológico. Se debe dotar a los planteles de tecnología y herramientas actualizadas para capacitar a la juventud frente a las exigencias del mundo actual.

La escuela debe recuperarse como un espacio de formación pedagógica, pensamiento crítico y ciudadanía, libre de cualquier intento de adoctrinamiento o sesgo ideológico. Se debe dotar a los planteles de tecnología y herramientas actualizadas para capacitar a la juventud frente a las exigencias del mundo actual. Condiciones Dignas para Enseñar y Aprender: Garantía de dotación de material pedagógico, programas de alimentación escolar (PAE) efectivos e infraestructura biosegura.

Garantía de dotación de material pedagógico, programas de alimentación escolar (PAE) efectivos e infraestructura biosegura. Inmediata reanudación de la discusión de la III Convención Colectiva Única y Unitaria, marco legal indispensable para reajustar las condiciones socioeconómicas del sector.

marco legal indispensable para reajustar las condiciones socioeconómicas del sector.

La @fevemaestros exige a las autoridades: – Evaluación e infraestructura segura de los planteles educativos. – Dignificación y atención al docente mediante salarios dignos, protección social, indexación y ajuste urgente de los sueldos y salarios ajustados al costo real de la… pic.twitter.com/l6IRuXjOU8 — PROVEA (@_Provea) September 10, 2026

RETOS TRAS LOS TERREMOTOS

Asimismo, urgieron prestar especial atención a los docentes desplazados en La Guaira, «¿Qué orientación tienen los centro de calidad educativa en país al respecto?».

«La rezonificación de los centros educativos en Vargas anunciadas por las autoridades, no la consensuaron con ninguna comunidad, además de presentar visos de arbitrariedad que lejos de resolver la problemática existente podría agudizar la situación. (Centros educativos reubicados en otros centros que además son espacios de refugiados)», continuó.

«Ante las condiciones tan adversas, el inicio de clases no puede ser visto como una rutina normalizada, sino como un llamado al respeto a la dignidad humana del docente y a la exigencia de sus derechos consagrados en la legislación nacional», añadió.