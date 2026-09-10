Difundieron fotos de la detención de mujer apodada la «Tapa del Frasco» que se viralizó en redes

En las últimas horas comenzaron a circular en redes sociales la foto de Elizabeth Ochoa, conocida como «La Tapa del Frasco», privada de libertad en una sede de la Policía Nacional Bolivariana.

El propio ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, difundió una foto en la que se puede ver a Ochoa mientras la fotografían con dos teléfonos celulares como evidencia.

En otra foto se puede ver en el mismo sitio pero de espalda.

Cabello, confirmó en su programa Con el Mazo Dando, que la “La Tapa del Frasco”, fue buscada en su domicilio a la 1:42 a. m. Además, señaló que enfrentará a la justicia por los delitos de ultraje a funcionario y tráfico de influencia y que ya está a la orden del Ministerio Público.

Además, en otra instantánea aparece sentada con un semblante muy cabizbajo que contrasta severamente con la actitud que tenía cuando intentó amedrentar a funcionario de la Policía Nacional Bolivariana cuando le hacían un llamado de atención en la vía pública.

El organismo de seguridad también incautó la camioneta en la que se trasladaba como parte de la investigación.

De igual forma, Diosdado Cabello pidió a las vecinas que habrían sufrido agresión por parte de esta mujer a que denuncien sus casos ante las autoridades competentes.

Ochoa hace días se hizo viral por usar el nombre de Cabello y una supuesta amistad para amedrentar a funcionarios de la PNB. No obstante, Cabello aseguró que no sabía quién era ella.