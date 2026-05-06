Las reveladoras cifras sobre la situación del parque automotor en el país, según un experto

La Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa) informó este miércoles que hay apenas tres millones de carros operativos en el país, mientras que el promedio de antigüedad supera las dos décadas.

El presidente de Favenpa, Omar Bautista, precisó que hay casi cuatro millones de carros en el país. Sin embargo, tan solo tres millones se encuentra operativos, dejando en evidencia la longevidad de los vehículos y las dificultades para las reparaciones.

Bautista precisó que el promedio de antigüedad de los carros es de 22 años. Además, detalló que hay más de 1.000 modelos de vehículos importados, mientras que apenas 380 son producidos en el país, de acuerdo a Unión Radio.

El gremialista detalló que esta situación afecta la fabricación de repuestos en el país y la importación de los mismos. «Ningún importador va a tener repuestos que se mantengan en stock porque eso significa un capital invertido», agregó.

MODERNIDAD EN LOS CARROS

Bautista explicó que la escasa producción nacional ha sido un obstáculo para modernizar los carros que circulan en el país. Según los datos de la Favenpa, la crisis en el sector comenzó, aproximadamente, hace una década.

En los últimos 10 años se incorporaron apenas 140.000 carros al parque automotor venezolano. Bautista detalló que esta cifra era anual antes de la súbita caída del Producto Interno Bruto (PBI).

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Ante este complejo escenario, Bautista recomendó la creación de programas de crédito para que los ciudadanos puedan comprar carros. Mientras tanto, se debería reactivar la producción nacional para aumentarla oferta.