«Las reglas no están claras»: Afectados por los terremotos denuncian dificultades para acceder a créditos hipotecarios

La desinformación y las trabas burocráticas mantienen en absoluta incertidumbre a las familias afectadas por los sismos del pasado 24 de junio en el estado La Guaira. Los damnificados denuncian serias dificultades para acceder a los créditos hipotecarios anunciados por el Ejecutivo para la compra de viviendas.

Un vecino del sector Playa Grande, quien perdió su apartamento tras el cataclismo, califica el proceso como un calvario. «Las reglas no están claras y considero que el Estado cometió un gran error al hablar de montos, si después no podía cumplir», expresó el afectado a Infobae.

El plan especial de financiamiento anunciado por el gobierno de Delcy Rodríguez establece una cobertura de hasta 100 mil dólares. El esquema promete subsidios estatales de entre 50 % y 80 %, según el costo del inmueble, complementados con préstamos bancarios a 25 años y 12 meses de gracia. Sin embargo, según las versiones ciudadanas, la realidad en las instituciones financieras difiere del anuncio oficial.

El damnificado buscó opciones en Valencia, estado Carabobo, para reubicar a su familia de seis integrantes y logró acordar la compra de una propiedad. Para cumplir con el tope del programa, negoció registrar el costo en 100 mil dólares e introdujo la solicitud ante el Banco Digital de los Trabajadores junto a los soportes de ingresos familiares.

Pese a cumplir los requisitos para los créditos, la respuesta institucional se retrasó varias semanas. Tras gestiones independientes, conoció que el banco únicamente le «preaprobó» 60 mil dólares, un monto insuficiente para concretar la negociación y reunir a su núcleo familiar.

«No conozco a nadie que le hayan liquidado un crédito, ni siquiera que se lo hayan pre-aprobado. A la única persona de mi entorno que le han aprobado un crédito es a mí y no me enteré por la agencia bancaria», lamenta el afectado. Mientras la separación forzada continúa, concluyó: «Más que un apartamento, yo lo que busco es reunificar mi hogar».