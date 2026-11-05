«Las reformas son insuficientes»: Más de 100 organizaciones exigieron la derogación de la Ley contra el Odio y otras dos leyes

Más de 100 organizaciones de la sociedad civil emitieron un comunicado conjunto para exigir la derogación de leyes restrictivas en Venezuela que afectan la libertad de asociación, la libertad de expresión y la participación ciudadana.

Las organizaciones destacaron a tres leyes en particular, la primera sería la Ley contra el Odio. «Su reforma parcial mantiene sanciones administrativas discrecionales y restricciones a la libertad de expresión».

La segunda en cuestión sería la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar. «Establece penas de prisión de hasta 30 años, inhabilitaciones políticas y disposiciones contrarias al debido proceso».

Finalmente, pidieron la derogación de la Ley de Fiscalización de ONG. «Impone controles administrativos y sanciones que amenazan la existencia y el funcionamiento de las organizaciones».

«Advertimos que las reformas parciales anunciadas por las autoridades son insuficientes para garantizar los derechos humanos y recuperar el espacio cívico», señalaron.

«Las organizaciones sostenemos que la eliminación de estas normas son indispensables para avanzar hacia el restablecimiento del estado de derecho y las garantías democráticas», añadieron.

Además de estas tres leyes, señalaron que en Venezuela se han documentado al menos 38 instrumentos legales, normativos y regulatorios contrarios a la Constitución y a los estándares internacionales de derechos humanos.

Las organizaciones también exigieron restablecer el registro de las ONG bajo un régimen de simple notificación e incorporar a la sociedad civil y a las víctimas en los procesos de diálogo.

También solicitaron a la comunidad internacional que la derogación de estas normas sea una condición mínima de cualquier acuerdo de reinstitucionalización.

«Insistimos en que la derogación de leyes restrictivas en Venezuela es fundamental para recuperar un espacio cívico libre y seguro. Así como para garantizar los derechos humanos y avanzar hacia la reconstrucción democrática del país», concluyó.

Entre las principales organizaciones firmantes se encuentran PROVEA, Foro Penal, CEPAZ, Defiende Venezuela y Acceso a la Justicia, Espacio Público, IPYS Venezuela, Cecodap, Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, Fundación Bengoa, Asociación Venezolana para la Hemofilia, Amigos Trasplantados de Venezuela, Prepara Familia, StopVIH, Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), WOLA, entre otras.