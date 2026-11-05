«Redujimos un 31% las importaciones»: Delcy Rodríguez destacó incremento de producción nacional

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, visitó las instalaciones del Grupo Leti, desde donde destacó las políticas que se están llevando a cabo para incrementar la producción nacional.

«Estábamos conversando sobre el anuncio que compartimos ayer para el país sobre las exportaciones. Eliminación de trámites para los exportadores, eliminación y simplificación de trámites», indicó Rodríguez.

«Vamos por el camino correcto que es reducir nuestra dependencia a las importaciones. Ya hemos visto que redujimos un 31% en las importaciones de productos, pero incrementamos la importación de materia prima», destacó.

En este sentido, destacó la importancia de seguir esta ruta. «Pleno abastecimiento en el país, pero también activar el motor exportador que permita la creación de empleos, que permita la generación de divisas para Venezuela y que lo hecho en Venezuela cruce la frontera con una calidad extraordinaria. Que lo hecho en Venezuela se convierta en nuestro principal embajador para mostrar las bondades, las virtudes del modelo económico venezolano y nuestras capacidades».

«Esos 17 mil millones de dólares que tenemos previstos de financiamiento para el sector público y privado alcance ese objetivo estratégico de 100% de capacidad industrial ya desarrollada con un objetivo supremo que es impulsar y acelerar la productividad del país que garantice la oferta en Venezuela en los próximos años», concluyó.