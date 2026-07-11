Las razones por las que anunciaron una reforma a la ley de «Control de Arrendamientos»

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunció la reforma de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, con el fin de acelerar la solución habitacional de las familias que perdieron sus hogares por el doble evento sísmico y dar tranquilidad a los arrendatarios.

Así lo dio a conocer durante una rueda de prensa internacional donde brindó información sobre el estado de emergencia que atraviesa el país.

«La segunda cosa que estamos también haciendo aceleradamente es uno: consiguiendo viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela que deben ser culminadas de manera rápida, dos: comprando viviendas en el mercado secundario y tres: tenemos que trabajar en la Asamblea Nacional para hacer reformas en las leyes, al menos en la ley de alquileres para que las personas no sientan ningún tipo de temor de alquilar sus viviendas», señaló.

«Hay un número de hasta 200 mil viviendas que no están siendo alquiladas porque la gente las resguarda, porque en efecto es muy regresiva la ley con la que contamos. Tenemos que reformar la ley para que la gente se sienta más segura en el momento de alquilar vivienda», agregó.

Destacó además, que se realizará la construcción de una especie de campamentos unifamiliares para atender a las familias afectadas por el doble terremoto, mientras se construyen las viviendas definitivas.

CAMPAMENTOS TRANSITORIOS SE UBICAN EN 94

Por otro lado, el parlamentario destacó un aumento en el número de campamentos transitorios a 94, cinco más que el balance del viernes.

Ese número de refugios alberga actualmente a 18.437 personas que quedaron afectadas por los sismos. Además, 17.907 ciudadanos perdieron sus hogares a razón del devastador doblete sísmico.

La cifra de edificios afectados sigue siendo de 856, al igual que la de colapsados, que es de 190.

Hasta la fecha, según Rodríguez, han distribuido 9.766 de alimentos, atendido a 31.193 pacientes, se cuenta con 2.422 rescatistas internacionales y 31.837 efectivos desplegados.

A la contingencia se han sumado 30.197 voluntarios, se han distribuido 16.617.508 litros de agua y se han registrado 1.202 réplicas.