Las millonarias ganancias que representan para Venezuela el acuerdo petrolero con EEUU, según la ministra Paula Henao

La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, destacó este sábado la importancia del acuerdo petrolero entre Estados Unido y Venezuela, con el cual esa nación podrá explotar millones de barriles de crudo de las reservas probadas del país.

El convenio implica la explotación de más de 65 mil millones de barriles de petróleo, lo que garantiza un impacto muy significativo en el crecimiento económico del país.

“Lo que significa para el país el desarrollo de esos campos, es decir, vamos a tener una inversión de más de 100 mil millones de dólares (…)”, dijo la ministra en VTV.

Explicó que esa cantidad de dinero “para Venezuela van a representar a lo largo del periodo más de 209 mil millones en concepto de tributos”.

Henao sostuvo que los recursos procedentes de la explotación son los que se van a destinar a la inversión social. “Ese dinero se inyecta para la inversión social, como mejoras en hospitales, educación, fortalecimiento del poder comunal, emprendimientos, cultura y salud. Todo vinculado a los tributos que se recogen de la renta petrolera”, destacó.

Manifestó que este acuerdo con los Estados Unidos representa “un paso muy importante en la relación de cooperación entre ambas naciones”.

Por último, hizo énfasis en que la relación también estará orientada a aprovechar la tecnología y la inversión de capital para el desarrollo y la producción en los campos petroleros venezolanos.