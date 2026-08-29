Juan Pablo Guanipa afirmó que solo una «elección libre» hará que acuerdo petrolero con EEUU beneficie a ambas partes

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa advirtió este sábado que el reciente acuerdo petrolero suscrito entre Estados Unidos y el gobierno de Delcy Rodríguez constituye «una decisión que puede determinar décadas» en el futuro de Venezuela, considerando además que solo una elección libre permitirá que el convenio beneficie a ambas naciones.

«La única manera de verdaderamente reactivar a largo plazo la economía venezolana y hacer que este acuerdo beneficie a ambas partes es con una elección libre que lleve a un gobierno representativo, a Estado de derecho, a instituciones que permitan manejar nuestros recursos transparentemente y en beneficio de la nación», escribió.

A su juicio, la iniciativa terminará siendo «un rascacielos con pilares de barro» si la administración de los fondos sigue en manos de los responsables del colapso de Pdvsa.

«La destrucción de Pdvsa es el acto antivenezolano más grave del chavismo», recriminó Guanipa en su cuenta de X (Twitter). Asimismo, el dirigente remarcó que la nación debe explotar, procesar y vender sus reservas para salir adelante, reconociendo que para ello urge el capital privado internacional y que el pacto actual «tiene el potencial para que nuestra industria se reactive».

No obstante, puntualizó que el éxito del proyecto radicará en que la población perciba mejoras concretas. «Si vemos nuevos trabajos, más inversión, más ingresos y un nuevo repunte económico, este acuerdo contará con un espaldarazo. Pero si no lo vemos, poco a poco, se producirá un repudio popular», acotó Guanipa.

El acuerdo petrolero anunciado ayer es una decisión que puede determinar décadas de nuestra historia y requiere una lectura calmada. Tenemos que empezar con lo básico: La destrucción de PDVSA es el acto antivenezolano más grave del chavismo. Nuestro país no podrá recuperarse… — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) August 29, 2026

«Mientras tengamos a la gente que destruyó el país y Pdvsa manejando el dinero que salga de este acuerdo, pues se está construyendo un rascacielos con pilares de barro», aseveró el dirigente opositor al cuestionar la continuidad de los mismos administradores.

ACUERDO ENTRE EEUU Y VENEZUELA

El viernes 28 de agosto de 2026, las autoridades de Estados Unidos y Venezuela firmaron un acuerdo petrolero que otorga a Washington el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas en territorio venezolano.

Dicho convenio contempla una concesión de hasta 100 años para la explotación de campos petroleros, estructurada para garantizar a la parte estadounidense el 55% de la producción de la nueva entidad privada operativa, participación accionaria directa y el acceso a la compra de crudo a precio de costo.

El proyecto prevé atraer cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada para la infraestructura y reactivación de pozos, sin generar costos directos para los contribuyentes estadounidenses.

Por su parte, el gobierno venezolano confirmó el acuerdo destacando que la entrada de operadores internacionales privados permitirá elevar sustancialmente la capacidad de extracción y producción del país.