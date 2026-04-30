Las mejores imágenes del regreso de American Airlines a Caracas este 30Abr

Un avión de American Airlines procedente de Miami aterrizó este jueves en el Aeropuerto de Maiquetía, en La Guaira, representando el primer vuelo entre Estados Unidos y Venezuela en siete años.

El avión aterrizó poco después de la 1 de la tarde y fue recibido por el tradicional arco de agua. La agencia de noticias EFE captó el momento en que la aeronave circulaba por la pista y se desplazaba hasta la puerta de embarque.

Una vez aterrizó, el piloto sacó por la ventana del avión una bandera de Venezuela, dejando en evidencia el valor simbólico del vuelo. Mientras tanto, los pasajeros bajaron de la aeronave por las escaleras y portaban banderines venezolanos.

No se trataba de un vuelo cualquiera, puesto que una delegación de la Casa Blanca iba abordo. También viajaron varios empresarios estadounidenses, los cuales buscarán avanzar en acuerdos económicos y cooperación en materia de energía, petróleo y gas.

RECIBIMIENTO

El avión fue recibido por una delegación conjunta de alto nivel. En la pista estaban la ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faria; el vicecanciller, Oliver Blanco, y el encargado de negocios estadounidense, John Barrett.

Faría aseguró que Venezuela espera recibir «más de 100.000 pasajeros» con esta nueva ruta entre Miami y Caracas. Para la ministra, este vuelo permite que el país sea un «eje de conexión» en la región.

El encargado de Negocios estadounidenses, por su parte, aseguró que Venezuela está abierta a hacer negocios. En tal sentido, consideró que la reanudación de los vuelos de American Airlines son un «hito histórico».

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La ruta entre Miami y Caracas tendrá una frecuencia diaria, temporalmente, pero American Airlines confirmó una segunda en las próximas semanas. Mientras tanto, se da una apertura aérea y cada mes se suman nuevos vuelos internacionales.