Delegación de EEUU llegó a Caracas en primer vuelo directo, darán detalles de los acuerdos energéticos

La llegada este jueves, 30 de abril, de una delegación estadounidense a Caracas marcó el primer vuelo comercial directo entre ambos países desde 2019 y abrió la puerta a nuevos anuncios sobre cooperación energética entre Estados Unidos y Venezuela.

Jarrod Agen, director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, adelantó que la comitiva presentará «progresos significativos» en materia de petróleo, gas y minería, en el marco de una agenda que busca reactivar vínculos económicos y operativos entre ambas naciones.

«Se ha hablado mucho sobre lo que está sucediendo en el sector energético, el petróleo, el gas y la minería, y hoy haremos más anuncios sobre todos los avances que se están logrando en ese ámbito», aseguró Agen en declaraciones a periodistas al llegar al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

«Leerán sobre grandes acuerdos energéticos, pero ¿cómo se consigue que los empleados vengan aquí? ¿Cómo se consigue que los ejecutivos vengan aquí? Estableciendo una relación comercial regular entre Estados Unidos y Venezuela. Esa es una acción que genera resultados reales y que se traducirá en resultados aún más concretos», agregó Agen.

El funcionario también expresó confianza en una relación de largo plazo entre Washington y Caracas, destacando que el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó entusiasmo por esta visita y los avances logrados recientemente.

La delegación incluye a representantes de alto nivel, entre ellos el subsecretario de Transporte, Ryan McCormack, quien subrayó que el retorno de vuelos es fruto de un trabajo conjunto entre ambos gobiernos y anticipó que más aerolíneas estadounidenses evalúan regresar a Venezuela.

«El futuro es muy brillante en la aviación», añadió.

Por su parte, el encargado de negocios venezolano en Washington, Félix Plasencia, quien también llegó en el vuelo desde Miami con los funcionarios estadounidenses, les dio la bienvenida a Venezuela y deseó que sea una «visita rentable».

Asimismo, destacó que ambos Gobiernos trabajan «intensamente» para «fortalecer y mejorar» la relación bilateral y agregó que, a su juicio, la reanudación de vuelos comerciales «es un ejemplo» del compromiso de su país y de los avances por «el bien común».

Off to Venezuela ✈️ American Airlines is resuming direct flights from the U.S. to Venezuela for the first time in seven years. This wouldn't be possible without President Trump's brave leadership in Operation Absolute Resolve. 🇺🇸🇻🇪 https://t.co/ZLFunrgvzh pic.twitter.com/Yrw263nTYl — The White House (@WhiteHouse) April 30, 2026

VUELO DIRECTO EEUU-VENEZUELA

El vuelo inaugural de American Airlines aterrizó en Maiquetía a las 13:16 hora local y fue recibido con el tradicional arco de agua.

En la pista esperaban autoridades venezolanas y estadounidenses, entre ellas la ministra de Transporte, Jacqueline Faría, el vicecanciller Oliver Blanco y el encargado de negocios de EEUU, John Barrett.

El despegue desde Miami, a las 10:11 hora local, también estuvo acompañado de un ambiente festivo con banderas venezolanas y desayuno típico con arepas y tequeño, en un gesto simbólico que marcó el reinicio de una conexión aérea suspendida durante siete años.