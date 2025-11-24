Las medidas preventivas que debemos tomar ante presencia de mosquitos durante temporada lluviosa

Jaime Lorenzo, director de la ONG Médicos Unidos, alertó este lunes sobre la presencia de mosquitos tras la temporada de lluvias y exhortó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas para evitar la transmisión de enfermedades.

Lorenzo sostuvo una entrevista con el medio Radio Fe y Alegría Noticias. Aunque muchos creen que la presencia de mosquitos disminuye con la caída de las lluvias, el experto recordó que los insectos se pueden desplazar a zonas con agua.

«Debemos recordar que con las lluvias empiezan ese crecimiento de mosquitos que nacen y se reproducen en cualquier sitio donde haya agua limpia y eso puede ser cualquier reservorio que esté en una casa», explicó Lorenzo.

El especialista recordó que los mosquitos son crucial en la transmisión de enfermedades virales. Entre estas afecciones destacan el dengue, chikungunya y la malaria, que están presentes en varios estados del país, según el experto.

CONSEJOS DE LORENZO

Lorenzo alertó del «aumento de los mosquitos que pican a las personas y transmiten las enfermedades». Ante este escenario, el experto sostuvo que los ciudadanos deben tomar previsiones en sus hogares.

En primera instancia, Lorenzo sostuvo que las familias deben evitar los depósitos de agua limpia cerca de sus hogares, para prevenir la reproducción de insectos. En caso contrario, los hogares correrían el riesgo de contraer enfermedades.

Por otra parte, subrayó que se debe buscar atención médica en caso de sufrir de una de estas enfermedades. Lorenzo recordó que el personal público está disponible para ofrecer primeros auxilios a quienes tengan síntomas.