Cada vez son mayores los llamados desde distintos sectores para llamar a elecciones presidenciales y se mantiene el debate al respecto. Para el politólogo John Magdaleno, todavía faltará más de un año para estos comicios.

El especialista habló con el medio Unión Radio y analizó que las elecciones se podrían realizar en 2028. A pesar de las exigencias de diversos sectores, Magdaleno consideró que una convocatoria para este mismo año no es viable.

«¿Cómo explicarle a la gente que tiene mucha impaciencia? Aterrizarla, decirle ‘esto no por voluntarismo, esto no ocurre solo por nuestros deseos’. Nuestras expectativas no pueden gobernar la transición», dijo el especialista.

Magdaleno sostuvo que un llamado a elecciones no pasa solamente por las exigencias de la ciudadanía. «Lo que gobierna las transiciones son las estrategias de los actores más influyentes», agregó.

Los procesos políticos como el que vive Venezuela no suelen ir al mismo ritmo que las necesidades, según Magdaleno. En tal sentido, consideró crucial sincerar las circunstancias y fases que debe vivir el país.

NO SON SOLO LAS ELECCIONES

Por otra parte, Magdaleno afirmó que un hipotético regreso de María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, sería un signo positivo. Sin embargo, aclaró que, más allá de unas elecciones, se deben preparar distintos escenarios.

«Sea lo que ocurra, pase lo que pase, la sociedad tiene que construir una estrategia que vuelva viable la transición, si con la presencia de María Corina o con su ausencia en el territorio nacional, con una posición de privilegio estratégico o sin ella», dijo.

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En el marco de la 81ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró el pasado 23 de septiembre que «en Venezuela habrá elecciones».