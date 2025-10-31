Venezuela

Las calles de Chacao que serán cerradas por Nocturneando este sábado 1Nov

Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura

La Alcaldía de Chacao, en Caracas, anunció que varias calles del municipio estarán cerradas por el Nocturneando, que se llevará a cabo este sábado, 1 de noviembre, y que contará con numerosas actividades.

Desde las 8 de la noche de este viernes, varias avenidas de Chacao estarán cerradas para el montaje de tarimas para el Nocturneando. Se trata de importantes calles para ingresar a las zonas aledañas al casco histórico del municipio.

Las avenidas cerradas para el Nocturneando son las siguientes:

  • Avenida Uslar Pietri con Monseñor Juan Grilc.
  • Avenida Cecilio Acosta con Av. Francisco de Miranda.
  • Avenida Ávila con calle Miranda
Comunicado de la Alcaldía de Chacao

Los cierres de las calles se mantendrán hasta las 6 de la mañana del domingo, cuando ya habrán concluido todas las actividades del Nocturneando. «Agradecemos su comprensión y pedimos tomar las previsiones necesarias al transitar por la zona», acotó la Alcaldía.

ACTIVIDADES DEL NOCTURNEANDO

En la tarde y noche del sábado se llevará a cabo la novena edición del Nocturneando. El evento, que ha movilizado a miles de personas anteriormente, contará con actividades de música, teatro, danza, arte y gastronomía.

Nocturneando tendrá actividades desde las 4 de la tarde a las 12 de la noche. Se llevará a cabo en la plaza Bolívar de Chacao, la plaza Francia de Altamira, Los Palos Grandes, la avenida Mohedano, la avenida San Ignacio de Loyola y la calle Bolívar.

El evento contará con numerosas tarimas y espacios temáticos. A la vez que habrá música electrónica, percusión urbana y ritmos alternativos, también se podrán conseguir una amplia oferta gastronómica.

