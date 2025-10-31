Las calles de Chacao que serán cerradas por Nocturneando este sábado 1Nov

La Alcaldía de Chacao, en Caracas, anunció que varias calles del municipio estarán cerradas por el Nocturneando, que se llevará a cabo este sábado, 1 de noviembre, y que contará con numerosas actividades.

Desde las 8 de la noche de este viernes, varias avenidas de Chacao estarán cerradas para el montaje de tarimas para el Nocturneando. Se trata de importantes calles para ingresar a las zonas aledañas al casco histórico del municipio.

Las avenidas cerradas para el Nocturneando son las siguientes:

Avenida Uslar Pietri con Monseñor Juan Grilc.

Avenida Cecilio Acosta con Av. Francisco de Miranda.

Avenida Ávila con calle Miranda

Los cierres de las calles se mantendrán hasta las 6 de la mañana del domingo, cuando ya habrán concluido todas las actividades del Nocturneando. «Agradecemos su comprensión y pedimos tomar las previsiones necesarias al transitar por la zona», acotó la Alcaldía.

ACTIVIDADES DEL NOCTURNEANDO

En la tarde y noche del sábado se llevará a cabo la novena edición del Nocturneando. El evento, que ha movilizado a miles de personas anteriormente, contará con actividades de música, teatro, danza, arte y gastronomía.

Nocturneando tendrá actividades desde las 4 de la tarde a las 12 de la noche. Se llevará a cabo en la plaza Bolívar de Chacao, la plaza Francia de Altamira, Los Palos Grandes, la avenida Mohedano, la avenida San Ignacio de Loyola y la calle Bolívar.

El evento contará con numerosas tarimas y espacios temáticos. A la vez que habrá música electrónica, percusión urbana y ritmos alternativos, también se podrán conseguir una amplia oferta gastronómica.