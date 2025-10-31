Black Friday genera altas expectativas: Comerciantes preparan descuentos de hasta 50%

El presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e), Richard Ujueta, dejó claro que los comercios tienen altas expectativas para el Black Friday, que se llevará a cabo a finales de noviembre.

El Black Friday, que se celebrará el viernes 28 de noviembre, inaugura la temporada de compras navideñas con importantes descuentos. Aunque es una fecha especial en Estados Unidos, en los últimos años también ha ganado la atención de los comercios venezolanos.

Ujueta dijo a Unión Radio que los comercios están preparando descuentos que van entre 30% y 50% para el Black Friday. Sin embargo, algunos rubros podrían alcanzar ofertas aún más significativas.

«Vemos algunos picos para ciertos rubros y que entran a liquidación de mercancía por la temporada decembrina, que alcanzan hasta el 70% y lo hemos visto en años anteriores», expuso Ujueta.

PRINCIPALES COMERCIOS

Por otra parte, el gremialista apuntó que hay varios comercios que suelen beneficiarse especialmente durante el Black Friday. El área de tecnología, como pueden ser celulares y televisores, es de las más solicitadas.

Igualmente, la línea de hogar también es uno de los rubros para solicitados durante esta temporada y el Black Friday. También los comercios de moda y calzado podrían ver un incremento en sus ventas.

Tal como su nombre lo indica, el Black Friday se da en el último viernes de noviembre. Aunque algunos comercios suelen poner las ofertas solo en ese día, otros ofrecerán descuentos durante toda la semana.