Lanzan aplicación móvil para la compra y recarga de bombonas de gas en Caracas

La Alcaldía de Caracas informó que, junto a Gas Caribe, lanzó una aplicación móvil para gestionar la compra y recarga de bombonas de gas doméstico (GLP).
Esta herramienta tiene la finalidad de centralizar la demanda y permitir la adquisición del gas sin la participación de intermediarios en las comunidades.
Según el anuncio, la aplicación permite solicitar cilindros de 10, 18 y 43 kg, con recargas a un costo base de $1 a tasa BCV, a través de la app.
CLAVES DE LA APLICACIÓN
Acceso: Descarga el archivo APK desde el sitio web gascaribe.com.ve.
Funcionalidades: Compra de bombonas nuevas y recarga de cilindros existentes.
Seguimiento: La app permite monitorear el pedido hasta su entrega.
Registro: Requiere registro de datos personales y dirección para asignar la «Tienda Comunal» más cercana.
LEA TAMBIÉN: ALCALDÍA DE CARACAS PUBLICÓ HORARIOS EN LOS QUE SE PODRÁ VENDER BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ESTO ES LO QUE TIENES QUE SABER
Cobertura: Inicialmente en sectores de Caracas como La Pastora y Altagracia, con expansión progresiva.
En el sector de Cotiza, la sede ubicada frente al hospital Francisco Rísquez registra una capacidad de atención superior a las 49.000 personas.
Esta app está disponible para dispositivos con sistema operativo Android.
Luego del registro de los datos de identidad y ubicación exacta, el sistema vincula al usuario con la tienda comunal correspondiente a su zona de residencia.