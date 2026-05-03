Lanzan aplicación móvil para la compra y recarga de bombonas de gas en Caracas

La Alcaldía de Caracas informó que, junto a Gas Caribe, lanzó una aplicación móvil para gestionar la compra y recarga de bombonas de gas doméstico (GLP).

Esta herramienta tiene la finalidad de centralizar la demanda y permitir la adquisición del gas sin la participación de intermediarios en las comunidades.

Según el anuncio, la aplicación permite solicitar cilindros de 10, 18 y 43 kg, con recargas a un costo base de $1 a tasa BCV, a través de la app.

CLAVES DE LA APLICACIÓN

Acceso: Descarga el archivo APK desde el sitio web gascaribe.com.ve.

Funcionalidades: Compra de bombonas nuevas y recarga de cilindros existentes.

Seguimiento: La app permite monitorear el pedido hasta su entrega.

Registro: Requiere registro de datos personales y dirección para asignar la «Tienda Comunal» más cercana.

Cobertura: Inicialmente en sectores de Caracas como La Pastora y Altagracia, con expansión progresiva.

En el sector de Cotiza, la sede ubicada frente al hospital Francisco Rísquez registra una capacidad de atención superior a las 49.000 personas.

Esta app está disponible para dispositivos con sistema operativo Android.

Luego del registro de los datos de identidad y ubicación exacta, el sistema vincula al usuario con la tienda comunal correspondiente a su zona de residencia.