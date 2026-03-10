Venezuela

La verdad detrás del video viral de la palma de Ceilán del Jardín Botánico de Caracas

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

En los últimos días, se viralizó un video que afirmaba que la palma de Ceilán del Jardín Botánico de Caracas floreció este año. Sin embargo, la realidad es muy diferente, puesto que se trataba de unas imágenes antiguas.

Contents

Diversas cuentas en redes sociales aseguraban que acababa de florecer la palma. Se trata de un proceso que, de acuerdo a especialistas, puede tardar unos 50 años, por lo que tomó gran relevancia este fin de semana.

Leer Más

Capriles
10 años después: Capriles cuenta la «verdadera historia» de lo que ocurrió en las presidenciales de 2013
Chavismo entregará tres bonos del sistema Patria esta semana, esto es lo que se sabe
Video de infarto: El angustioso rescate de un niño que estuvo a punto de caer de un segundo piso

También circuló un video grabado por un dron sobre el Jardín Botánico. «Floreció en Caracas la palma de Ceilán. Una planta que solo florece una vez en su vida y luego muere. Sembrada hace más de 50 años», detalló la publicación en X (Twitter).

LA REALIDAD SOBRE LA PALMA

Una vez la publicación tomó cierta viralidad, varios internautas comenzaron a señalar que la palma de Ceilán había florecido en 2022. Realmente se trataba de un video grabado hace varios años por la productora audiovisual Droneando Venezuela.


«Lo publicaron, pero no aclararon que el video es del año 2022. La realidad es que actualmente en el Jardín Botánico no hay ninguna palma de Ceilán floreciendo», detalló Carolain Caraballo, una de las creadoras de Droneando y exreportera de Caraota Digital.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FIEBRE AMARILLA: ESTOS SON LOS PUNTOS SANITARIOS DONDE PODRÍAS VACUNARTE EN CARACAS

Por otra parte, el Jardín Botánico también aclaró en sus redes sociales que la palma de Ceilán no está floreciendo. «Dicho fenómeno ocurrió en el año 2022 y aún falta mucho para florecer», precisó la institución.


Esta palma de Ceilán tendrá que esperar entre 40 y 80 años para volver a florecer, de acuerdo al Jardín Botánico. Mientras tanto, la institución invitó a la ciudadanía a visitar las instalaciones y apreciar el desarrollo de la planta.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Una orden de arresto por asesinato en primer grado fue emitida este lunes, 9 de marzo, contra Álvaro José Urbina Rojas, luego de que fiscales del Cuarto Distrito presentaran formalmente los cargos por la muerte de su esposa, la venezolana Jeusselem Elieth Genes Vitola, hallada sin vida dentro de una casa rodante en Utah (EEUU).  
Por asesinato en primer grado: Emitieron orden de captura contra el esposo de una venezolana en EEUU
EEUU
¿Dormir con antifaz funciona para descansar mejor? Esto dicen expertos
Tendencias
Tragedia en El Valle: Brutal arremetida de un hombre contra su exnovia porque terminó con él
Sucesos