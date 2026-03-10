La verdad detrás del video viral de la palma de Ceilán del Jardín Botánico de Caracas

En los últimos días, se viralizó un video que afirmaba que la palma de Ceilán del Jardín Botánico de Caracas floreció este año. Sin embargo, la realidad es muy diferente, puesto que se trataba de unas imágenes antiguas.

Diversas cuentas en redes sociales aseguraban que acababa de florecer la palma. Se trata de un proceso que, de acuerdo a especialistas, puede tardar unos 50 años, por lo que tomó gran relevancia este fin de semana.

También circuló un video grabado por un dron sobre el Jardín Botánico. «Floreció en Caracas la palma de Ceilán. Una planta que solo florece una vez en su vida y luego muere. Sembrada hace más de 50 años», detalló la publicación en X (Twitter).

LA REALIDAD SOBRE LA PALMA

Una vez la publicación tomó cierta viralidad, varios internautas comenzaron a señalar que la palma de Ceilán había florecido en 2022. Realmente se trataba de un video grabado hace varios años por la productora audiovisual Droneando Venezuela.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Droneando Venezuela | Drone en Venezuela (@droneandovenezuela)



«Lo publicaron, pero no aclararon que el video es del año 2022. La realidad es que actualmente en el Jardín Botánico no hay ninguna palma de Ceilán floreciendo», detalló Carolain Caraballo, una de las creadoras de Droneando y exreportera de Caraota Digital.

Por otra parte, el Jardín Botánico también aclaró en sus redes sociales que la palma de Ceilán no está floreciendo. «Dicho fenómeno ocurrió en el año 2022 y aún falta mucho para florecer», precisó la institución.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jardín Botánico de Caracas (@jbotanicoccs)



Esta palma de Ceilán tendrá que esperar entre 40 y 80 años para volver a florecer, de acuerdo al Jardín Botánico. Mientras tanto, la institución invitó a la ciudadanía a visitar las instalaciones y apreciar el desarrollo de la planta.